Загибель "Джуса" не була диверсією, літаки були справними, – ДБР

ДБР продовжує розслідування загибелі трьох пілотів на Житомирщині. Однак слідство вже відкинуло версію з диверсією, оскільки літаки були справними.

Зазначимо, що в авіатрощі 25 серпня 2023 року загинув й легендарний пілот Андрій Пільщиков, відомий за позивним "Джус". Він був пілотом 40 бригади тактичної авіації.

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Розслідування смерті "Джуса"

У відповіді на запит журналістів у ДБР повідомили, що розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи двох військових літаків Л-39 у Житомирській області ще триває.

Для з'ясування обставин та причин авіакатастрофи було призначено 12 судових експертиз – комплексна, комісійна, судова, інженерно-транспортна та військова, комп'ютерно-технічні з інформації, що міститься на вилучених бортових самописцях із вказаних літаків, товарознавчі, судово-медичні та інші. Наразі всі дослідження перебувають на завершальній стадії.

Водночас у ДБР зазначили, що обидва літаки були у технічно справному стані, що виключає можливість катастрофи внаслідок здійснення диверсії. Це спростовано зібраними доказами. Результати щодо інших версій будуть згодом.

Висновки про остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний зв'язок із її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб групи керівництва польотами чи самих пілотів орган досудового розслідування зможе зробити лише після отримання та аналізу усіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів,

– наголосили у ДБР.

Відповідь по запиту щодо загибелі пілотів під Житомиром / Українська правда

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