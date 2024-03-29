Офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, змінили підозру: йому загрожує до 15 років
Джерело:ДБР
ДБР завершило досудове розслідування у щодо офіцеру Апарату головнокомандувача, який подарував гранати помічнику Валерія Залужного. Фігуранту справи змінили статті підозри.
Зазначимо, що помічник Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув 6 листопада – у день свого народження. Він отримав у подарунок від підозрюваного офіцера гранати – загиблий подумав, що це подарункові чарки.
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Підозру офіцеру змінили
Досудове розслідування у справі загибелі Геннадія Частякова завершено. Як розповіли у ДБР, підозрюваний військовий у той трагічний день передав загиблому вибуховий "подарунок" з гранатами з нагоди дня народження.
При цьому він не попередив, що гранати бойові та не пересвідчився, що загиблий та інші присутні у робочому кабінеті зрозуміли, що вибухівка справжня – що й призвело до трагічної загибелі.
Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна із гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син отримав тяжкі тілесні ушкодження,
– розповіли у ДБР.
Першочергово офіцеру, який подарував гранати, повідомлялося про підозру у незаконному збуті бойових припасів. Однак після завершення розслідування підозру перекваліфікували – тепер йому інкримінують викрадення, привласнення та збут боєприпасів, вбивство через необережність та нанесення тяжкого тілесного ушкодження через необережність.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.
Що відомо про загибель Частякова
- На день народження Геннадія Частякова його колега подарував йому дерев'яну коробку з пляшкою віскі "Black Label" та 6 гранатами. Саме одна з них і вибухнула при необережному поводженні – чоловік не знав, що вони бойові. Свідки підтверджують, що дарувальником був колега загиблого – полковник Тімченко.
- Через трагічний випадок постраждали також діти Частякова: 13-річний син військового перебуває у тяжкому стані. А донька зазнала незначних легких ушкоджень.
- У кабінеті колеги провели обшук та виявили ще 2 гранати того ж типу.
- Повідомлялося, що у справі опитали 20 свідків – це люди, які працюють у місці, де Частяков отримав подарунок. Було призначено понад 10 судових експертиз, зокрема, експертизи вибухових пристроїв, вибухових речовин і продуктів вибуху, дактилоскопічні, молекулярно-генетичні, судово-медичні, а також психологічну із застосуванням поліграфа.