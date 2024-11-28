У Львові з'явиться вулиця на честь Ірини Фаріон
У центрі Львова буде вулиця Ірини Фаріон. Рішення ухвалили депутати міськради.
28 листопада у Львові вирішили змінити назву вулиці Технічної, присвятивши її мовознавиці Ірині Фаріон. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Львівську міську раду.
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Що відомо про зміну назви вулиці на честь Ірини Фаріон
Це рішення підтримали 43 депутати під час засідання міської ради.
Нова вулиця розташована в Галицькому районі міста. Вона починається від вулиці Матейка та тягнеться до перехрестя з вулицями Устияновича та Бібліотечною. Як зазначив депутат Любомир Мельничук, теперішня вулиця Ірини Фаріон сполучає студентський кампус Львівської політехніки з парком Івана Франка і територією Львівського університету.
Раніше в місті вже встановили меморіальні таблиці на честь Ірини Фаріон: одна з них прикрашає будинок на вулиці Масарика, де вона мешкала, інша – фасад львівського ліцею №75, в якому навчалася мовознавиця.
Як загинула Ірина Фаріон
- Мовознавиця померла в лікарні через вогнепальне поранення голови після замаху, який стався на вулиці Масарика у Львові.
- Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.
- Він перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб – до 12 січня 2025 року включно.