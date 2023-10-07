Суцільна маячня, – ексагент КДБ про версію смерті Пригожина від Путіна

Коментуючи загибель Євгенія Пригожина, Владімір Путін заявив, що в тілах жертв нібито виявили уламки ручних гранат. Очевидно, що президент Росії намагався поставити крапку в цій справі.

Експрацівник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, що історія з колишнім очільником ПВК "Вагнера" завершиться ще нескоро.

До вашої уваги В тілах знайшли уламки гранати, в офісі – кокаїн, – Путін про смерть Пригожина та його посіпак

"Усі розуміють, що Пригожина вбив Путін. Усі розуміють, яким саме способом. Я більше схилявся до історії із закладеною бомбою на борту", – зазначив Жирнов.

Крім версії з вибухівкою всередині літака, також розглядають роботу російської протиповітряної оборони.

Намагаючись виправдатись, Путін водночас хотів принизити керівництво ПВК "Вагнера". Так, президент країни-агресорки зазначив, що тіла не перевіряли на наявність наркотиків чи алкоголю, хоча "треба було". Він також додав, що в офісі пригожинської компанії в Петербурзі знайшли п'ять кілограмів кокаїну.

Чому історія з Пригожиним триватиме

"У будь-якому разі є соціологічні опитування, за якими від чверті до третини росіян не вірять у загибель Пригожина. Є кілька експертів, які вважають, що Пригожин живий-здоровий, перебуває у Венесуелі і чекає повернення на політичну арену Росії", – зауважив Жирнов.

За його словами, у компанії Пригожина працювали три особи з ідентичними іменами – очільник ПВК "Вагнера" змусив їх поміняти. Якщо хтось із них висуне свою кандидатуру в президенти Росії, для Путіна це стане справжнім ударом.

Пригожин навіть мертвим непокоїтиме Путіна: дивіться відео 24 Каналу

Загибель Пригожина: останні новини