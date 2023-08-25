Усі розуміють, кому мстити за Пригожина: російський опозиціонер висміяв новий маразм Соловйова

Російські пропагандисти вже плутаються у власних заявах і часто самі собі суперечать. Зокрема, мова про "рупор Кремля" – Владіміра Соловйова.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко прокоментував 24 Каналу істерику пропагандиста щодо смерті Євгенія Пригожина.

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"Я хочу, щоб хлопці, "герої", вагнерівці помстились", – заявив Соловйов.

Однак лише два місяці тому, коли Пригожин влаштував заколот у Росії, пропагандист верещав про зраду та помсту за неї саме вагнерівцям і їхньому очільнику.

"До речі, нагадаю, 15 пілотів загинули під час заколоту. І що, хто за них відповів? Нікого!" – волав Соловйов.

Кого звинувачує пропаганда

"Насправді всі розуміють, хто вбив [Пригожина], кому треба мстити", – констатував Яковенко.

Російський опозиціонер висміяв Соловйова: дивіться відео 24 Каналу

Саме тому пропагандисти намагаються бути обережними у звинуваченнях. Так, Соловйов підозрює кого завгодно, крім російського диктатора.

Зокрема, він до чогось згадав міністра юстиції України – Дениса Малюську. Однак той не розгубився і вже зреагував на цю маячню жартом: "і так буде з кожним, хто блокує в'язничну реформу".

Далі Соловйов звично звинуватив у всьому НАТО, яке буцімто хоче "підірвати силові можливості Росії в Африці".

Що відомо про загибель Пригожина: основне

Очільник ПВК "Вагнера" 23 серпня розбився унаслідок авіакатастрофи у Тверській області. У мережі з'явилось нове відео падіння літака.

Прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков нагадав, що ПВК "Вагнера" юридично не існує, а її майбутнє – невідоме. Водночас він не прокоментував загибелі Пригожина.

Цим моментом вирішили скористатись російські добровольці з РДК. Вони звернулись до вагнерівців і закликали долучитись для спільного походу на Москву.