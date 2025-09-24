Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Що відомо про смерть ув'язненого в СІЗО?

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки.

За даними слідства, 17 вересня у камері Київського слідчого ізолятора одному з ув’язнених стало зле – медики виявили тяжкі внутрішні пошкодження. Його було госпіталізовано та прооперовано, проте чоловік помер у лікарні 24 вересня.

Варто зазначити, що померлий обвинувачуваний був співробітником цього ж СІЗО, якого обвинувачували у протиправних діях, що призвели до смерті іншого в’язня,

– розповіли прокурори.

Своєю чергою, працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті одного з колишніх працівників Київського СІЗО.

Правоохоронці наголосили, що лікарі встановили у в'язня тяжкі внутрішні ушкодження: закриту травму живота, розрив селезінки, забій підшлункової залози, гематоми брижі тонкої кишки та інші. При цьому на тілі підозрюваного не виявили жодних видимих ознак побиття – синців, подряпин чи саден.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини інциденту та можливе коло причетних осіб.

Що повідомляли про смерть іншого в'язня раніше?

Померлий був співробітником цього ж СІЗО та його обвинувачували у протиправних діях, що призвели до смерті іншого в’язня.

Мовиться про конфлікт у 2024 році, який виник між арештантами. Тоді "смотрящий" разом з іншими обвинуваченими ув’язненими завдали потерпілому численні тілесні ушкодження, від яких він згодом помер.

Досудове розслідування завершили на початку вересня 2025 року та скерували до суду обвинувальні акти стосовно всіх 14 осіб, серед яких – 9 працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор" та 5 ув'язнених, зокрема так званий "смотрящий".

