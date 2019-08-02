Загибель діджея Gabber у ДТП: моторошне відео трагедії – 18+!

Відомий український діджей Олександр Лісогор (Gabber) 1 серпня потрапив у ДТП в Києві. Трагічна загибель чоловіка потрапила на камери відеоспостереження.

Аварія сталася у четвер, 1 серпня, на проспекті Перемоги біля метро Святошин у Києві. Чоловік їхав на мотоциклі по своїй смузі, але однак потрапив під автомобіль.

Детальніше – тут: Відомий діджей Gabber загинув у ДТП в Києві

У відеозаписі, опублікованому "Інформатором", видно, як у байк Honda Олександра Лісогора раптово влетів легковий автомобіль Hyundai Trajet – він різко змістився з лівої смуги в середній ряд.

Мотоцикл застряг під переднім лівим колесом Hyundai, а сам діджей – під бампером. Причому після зіткнення водій автомобіля не зупинився і тягнув жертву ще кількадесят метрів.

Дивіться відео ("Інформатора") загибелі Gabber'а (18+):

Хто такий Олександр Лісогор? Це український діджей з псевдонімом Mixmixmaster Gabber. Виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм у нічному клубі "Зелений театр". Рідні та близькі називали Gabber'а "людина-посмішка".