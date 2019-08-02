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      Загибель діджея Gabber у ДТП: моторошне відео трагедії – 18+!

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      Світлина з місця трагічної ДТП
      Світлина з місця трагічної ДТП / Фото з соцмереж

      Відомий український діджей Олександр Лісогор (Gabber) 1 серпня потрапив у ДТП в Києві. Трагічна загибель чоловіка потрапила на камери відеоспостереження.

      Аварія сталася у четвер, 1 серпня, на проспекті Перемоги біля метро Святошин у Києві. Чоловік їхав на мотоциклі по своїй смузі, але однак потрапив під автомобіль.

      Детальніше – тут: Відомий діджей Gabber загинув у ДТП в Києві

      У відеозаписі, опублікованому "Інформатором", видно, як у байк Honda Олександра Лісогора раптово влетів легковий автомобіль Hyundai Trajet – він різко змістився з лівої смуги в середній ряд.

      Мотоцикл застряг під переднім лівим колесом Hyundai, а сам діджей – під бампером. Причому після зіткнення водій автомобіля не зупинився і тягнув жертву ще кількадесят метрів.

      Дивіться відео ("Інформатора") загибелі Gabber'а (18+):

      Хто такий Олександр Лісогор? Це український діджей з псевдонімом Mixmixmaster Gabber. Виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм у нічному клубі "Зелений театр". Рідні та близькі називали Gabber'а "людина-посмішка".

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Авто Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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