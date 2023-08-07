Ніяких виплат: загиблим вагнерівцям більше не виписують документи про їх участь у війні
Командування ПВК "Вагнер" перестало виписувати довідки про участь у "СВО" загиблим окупантам. Вони заявляють, що з'явилися важливіші завдання.
Джерела 24 Каналу повідомляють, що і раніше вагнерівці неактивно отримували підтвердження статусу – близько 20% родичів загиблих здобували таку довідку. Після переміщення структури у Білорусь оформлення ж взагалі скасували.
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Сім'ї "Вагнера" залишаться без виплат
Адміністраторка закритого чату родичів вагнерівців повідомила, що ПВК "Вагнер" призупинив видачу довідок про участь у так званій "СВО". Це означає, що родичі загиблих окупантів не зможуть отримувати ніяких пільг та компенсацій від Росії. Оформлення тривало досі, попри те, що вагнерівці вже як місяць вийшли з території України.
Так сталося, оскільки зараз з'явилися більш важливі та пріоритетні завдання у співробітників,
– написала адміністраторка каналу.
Офіційно загиблими збиралися визнати тільки кожного другого військового ПВК "Вагнер". Однак початку повномасштабного вторгення документально оформили лише 20% від всієї кількості загиблих вагнерівців. Решта не отримала підтвердження статусу і, як наслідок, їх родичі не отримали виплат від Росії.
Родичі вагнерівців збираються скаржитися та ставити питання про відновлення оформлення – їх просять "набратися терпіння".
Вагнерівці готують провокації
- У Білорусі вагнерівці вже отримали доступ до силових структур. Вони можуть стати "кістяком" режиму Александра Лукашенка.
- ПВК "Вагнер" охороняє особисто Лукашенка та може зайнятися провокаціями для дестабілізації ситуації у країнах ЄС. Наприклад, вони можуть вдатися до викрадень польських прикордонників або диверсій.
- Для полегшення операцій самопроголошений президент Білорусі може видати вагнерівцям громадянство. Таким чином їм легше буде потрапити до країн НАТО.
- Раніше Лукашенко цинічно стверджував, що стримує вагнерівців від "походу на Польщу". Заяву він зробив на фоні руху військ "Вагнера" біля Сувальського коридору, який з'єднує Польщу та Литву.