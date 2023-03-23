Корбан програв суд проти загиблого на війні активіста Романа Ратушного

22 березня Київський апеляційний суд ухвалив рішення на користь загиблого активіста та військового Романа Ратушного. Засідання суду відбувалось у справі проти бізнесмена Геннадія Корбана, який позивався щодо захисту честі та гідності.

Раніше бізнесмен позивався до Ратушного та організації "Захистимо Протасів Яр". Він вимагав спростування інформації про його приватність до компанії ТОВ Дайтона Груп, спробу забудувати Протасів Яр та його морально-етичні якості.

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Деталі справи

9 грудня 2021 року Солом'янський районний суд Києва задовольнив позов Корбана, а апеляція минулого року підтвердила це рішення. На червень 2022 року був призначений апеляційний розгляд, однак 9 червня на Харківщині Роман Ратушний загинув.

Згодом адвокати батьків Ратушного та ГО звернулися до Верховного суду, який скасував попереднє рішення і відправив справу на новий апеляційний розгляд. Цього разу суд ухвалив рішення на користь Романа Ратушного.

Водночас адвокат Антон Дикань упевнений, що на цьому справа не завершена. У коментарі hromadske він зазначив, що переконаний у тому, що Корбан подаватиме касаційну скаргу до Верховного суду. У його адвокатів є 30 днів із моменту оголошення повного тексту рішення.

Зверніть увагу! ТОВ Дайтона Груп отримала в суборенду ділянку в парку відпочинку Протасів Яр у Києві для зведення житлово-офісно-торговельного комплексу з готелем та паркінгом. Пізніше Київрада включила цю ділянку до переліку озеленених територій загального користування столиці.

Це означає, що будувати там не можна. ТОВ Дайтона Груп у ЗМІ пов’язують з бізнесменом Геннадієм Корбаном, хоча він публічно заперечує свої зв’язки із забудовником.

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