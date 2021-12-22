Загиблою в пожежі під Вінницею виявилась молода дівчина з Криму

Під час пожежі в комплексі відпочинку на Вінниччині 22 грудня загинула одна людина. Жертвою виявилась уродженка Криму. Їй був всього 21 рік.

Так, поліція вже встановила особу загиблої під час пожежі. З'ясували, що дівчина останнім часом жила та працювала у цьому закладі.

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Що відомо про пожежу на Вінниччині

У Вінницькій області в комплексі відпочинку "Батерфляй" вночі 22 грудня сталась пожежа. Вона виникла на шостому поверсі готелю. Інформації про причини займання наразі немає.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали з комплексу приблизно 60 людей, зокрема 53 дітей. Щоб врятуватись, троє людей стрибали з вікон. Крім однієї жертви, є двоє постраждалих: 43-річний чоловік та 19-річна дівчина.

За життя чоловіка борються медики, оскільки він перебуває у вкрай важкому нестабільному стані. Діагностували ушкодження кісток, черепно-мозкову травму, пошкодження грудини та черевної порожнини. Стан жінки – теж важкий, але загроз її життю нема. Діагностували 40% опіків тіла I та II ступеня.

Поліція відкрила кримінальну справу. Провадження стосується порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. За це передбачено до 8 років позбавлення волі.



Обгорілий дах готелю / Фото поліції