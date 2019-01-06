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      Загинула дитина та ще три постраждали внаслідок страшної ДТП на Львівщині

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      Моторошна ДТП на Львівщині: загинула неповнолітня дівчинка та ще три дитини зазнали травм
      Моторошна ДТП на Львівщині: загинула неповнолітня дівчинка та ще три дитини зазнали травм / Facebook-сторінка Світлани Добровольської

      Удень 6 грудня у Львівській області на автотрасі Київ – Чоп неподалік села Ясенів у Бродівському районі сталося зіткнення легковика Ford Fiesta та мікроавтобуса Ford Transit. У результаті загинула неповнолітня дівчинка та ще шість осіб, серед яких – троє дітей, з різними травмами було госпіталізовано.

      Про це повідомила речниця Нацполіції області Світлана Добровольська на своїй сторінці у Facebook.

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      "Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали семеро осіб, четверо з яких – діти. Одна з травмованих, неповнолітня дівчинка, померла дорогою до лікарні, іншим медики встановлюють діагнози. Особисті дані учасників ДТП уточнюються", – розповіла вона.

      За її словами, на місці події працювала слідчо-оперативна група.

      "На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські регулюють рух транспорту", – додала Світлана Добровольська.

      Нагадаємо, ще одна жахлива аварія на автотрасі Київ – Чоп, проте вже за участю туристичного автобуса, сталася 2 січня. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв.

      Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Львова Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 6 січня
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