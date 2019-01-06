Загинула дитина та ще три постраждали внаслідок страшної ДТП на Львівщині

Моторошна ДТП на Львівщині: загинула неповнолітня дівчинка та ще три дитини зазнали травм / Facebook-сторінка Світлани Добровольської

Удень 6 грудня у Львівській області на автотрасі Київ – Чоп неподалік села Ясенів у Бродівському районі сталося зіткнення легковика Ford Fiesta та мікроавтобуса Ford Transit. У результаті загинула неповнолітня дівчинка та ще шість осіб, серед яких – троє дітей, з різними травмами було госпіталізовано.