Загинула дитина та ще три постраждали внаслідок страшної ДТП на Львівщині
Удень 6 грудня у Львівській області на автотрасі Київ – Чоп неподалік села Ясенів у Бродівському районі сталося зіткнення легковика Ford Fiesta та мікроавтобуса Ford Transit. У результаті загинула неповнолітня дівчинка та ще шість осіб, серед яких – троє дітей, з різними травмами було госпіталізовано.
Про це повідомила речниця Нацполіції області Світлана Добровольська на своїй сторінці у Facebook.
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"Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали семеро осіб, четверо з яких – діти. Одна з травмованих, неповнолітня дівчинка, померла дорогою до лікарні, іншим медики встановлюють діагнози. Особисті дані учасників ДТП уточнюються", – розповіла вона.
За її словами, на місці події працювала слідчо-оперативна група.
"На місці події працює слідчо-оперативна група, поліцейські регулюють рух транспорту", – додала Світлана Добровольська.
Нагадаємо, ще одна жахлива аварія на автотрасі Київ – Чоп, проте вже за участю туристичного автобуса, сталася 2 січня. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв.