За Україну віддали життя грузинські добровольці

Про смерть захисників повідомили 7 травня. Це сталося на Авдіївському напрямку.

Цього ж дня загинув Назарій "Грінка" Гринцевич – один із наймолодших захисників "Азовсталі". Йому був усього 21 рік.

Дивіться також На Авдіївському напрямку загинув госпітальєр Сергій Казнадій

Хто із грузинських добровольців загинув

Унаслідок бойових дій на Авдіївському напрямку загинули бійці загону "Чорний орел" Давид Гогадзе і Бесо Ломідзе. Загін "Чорний орел" висловлює співчуття родинам, які зазнали великої втрати,

– сказано в повідомленні.

Допис підсумовано словами "Боротьба триває до останньої краплі крові, до останнього подиху!"

"Ехо Кавказу" підкреслює, що багато грузинських добровольців воюють в Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Імовірно, таких бійців понад півтори тисячі, але це непідтверджена інформація.

Грузини воюють за Україну в складі чотирьох підрозділів – "Грузинський легіон", "Кавказький легіон", "Тбілісі" та "Чорний орел". Понад 60 воїнів поклали життя в битві із загарбниками. Днями підрозділ утратив добровольця Сосо Гугуташвілі.

Що відомо про загиблого Гринцевича

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним загиблих! Вічна пам'ять!

"У 18 років він вже воював на "Азовсталі", потім повернувся з полону, встав знову у стрій та загинув в бою", – так сказав про бійця Максим Жорін.

Сам "Грінка" був із Вінниччини. Коли Росія анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, йому було 11 років. Вирішив, що піде служити, коли стане повнолітнім.

До свого повноліття хлопець таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові" – не міг дочекатися, доки приєднається до бойового підрозділу.

Під час оборони "Азовсталі" Гринцевич був парамедиком. Після полону став командиром взводу оптичних спостерігачів у підрозділі "Контакт 12".

Війну зустрів у Маріуполі – як, власне, і "Азов". Бійці розповідали: були готові до вторгнення, тож у перший день нападу, прокинувшись від сирен, просто спокійно робили свою роботу.

"Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну", – говорив Назарій. А ще вважав, що його життя нічого не варте в масштабах нації.