Загинули кращі наші бійці, – у 128 бригаді розповіли про удар на Запоріжжі

У 128 бригаді вперше публічно відреагували на удар російських військових на Запоріжжі. Військові заявили про загибель 19 українських бійців унаслідок атаки окупантів.

Пресслужба інформує, що всі загиблі були бійцями 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У бригаді повідомили, що наразі проводиться перевірка всіх обставин трагедії.

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У 128 бригаді обіцяють помститися окупантам

Відтак, військові просять не поширювати неперевірену інформацію до закінчення перевірки.

Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про трагедію на Запоріжжі