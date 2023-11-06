Загинули кращі наші бійці, – у 128 бригаді розповіли про удар на Запоріжжі
6 листопада 2023, 11:29Читать новость на русском
У 128 бригаді вперше публічно відреагували на удар російських військових на Запоріжжі. Військові заявили про загибель 19 українських бійців унаслідок атаки окупантів.
Пресслужба інформує, що всі загиблі були бійцями 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У бригаді повідомили, що наразі проводиться перевірка всіх обставин трагедії.
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У 128 бригаді обіцяють помститися окупантам
Відтак, військові просять не поширювати неперевірену інформацію до закінчення перевірки.
Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про трагедію на Запоріжжі
- Російські військові 3 листопада атакували прифронтове селище Зарічне в Запорізькій області. У ЗСУ підтвердили, що окупанти вдарили по особовому складу 128 бригади за допомогою балістичної ракети "Іскандер-М".
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. На ракетний удар і трагедію ввечері 5 листопада відреагував президент Володимир Зеленський.
- Зеленський повідомив про відкрите кримінальне провадження та початок розслідування. Також глава держави заявив, що це трагедія, якої можна було б уникнути. Він наголосив на тому, що важливо встановити повну правду про те, що сталося.
- На Закарпатті назвали перші імена воїнів, які загинули внаслідок атаки Росії. Зокрема, під час удару загинув Дмитро "Таксист" Мілютін, який був одним з найвправніших артилеристів.
- Через атаку Росії загинув ужгородець Сергій Кузнєв, який був ветераном АТО. Окрім цього, боєць був автором проєкту "НадКарпаття", який розповідав про Закарпаття. Також внаслідок трагедії загинув колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Володимир Возний.
- 6 листопада на території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу.
- Офіційно про обставини загибелі воїнів не повідомляється. Водночас військові розповіли, що росіяни атакували 128 бригаду під час нагородження.
- Зазначимо, що 128 бригада брала участь у звільненні Херсонської області, боях на Бахмутському напрямку та контрнаступі на Запоріжжі.