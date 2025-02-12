Загинули люди з Офісу Президента, – Зеленський розповів про замахи на нього

Володимир Зеленський розказав, як його намагалися вбити на початку повномасштабного вторгнення. Ці спроби ворога завершилися трагічно.

В інтерв'ю The Guardian глава держави поділився, що на початку великої війни зазнавав великого тиску з різних сторін. До нього приїздили різні "посланці" і телефонували світові лідери, намагаючись переконати виїхати з країни, адже Росія нібито за лічені дні окупує Україну, передає 24 Канал.

Дивіться також Умєров починає роботу на "Рамштайні": які ключові питання обговорять

Загинули люди з Офісу

Тим часом мали місце і замахи на президента України. "Були люди, які хотіли (мене – 24 Канал) вбити, були постріли. Загинули деякі люди тут, всередині нашого офісу", – зазначив Зеленський.

Також президент пригадав, що тоді у перші місяці вторгнення Росія пропонувала "мирну угоду", яка означала зраду українських національних інтересів.

Раніше Зеленський розкрив, які вимоги перед ним ставив Путін, аби закінчити війну. Політик зауважив, що Росія хотіла замінити його на проросійського політика Медведчука. Крім того, диктатор висунув ультиматуми щодо визнання російської мови держаною, зміни Конституції України, зменшення армії та передачі зброї.

До слова, нещодавно стало відомо, що на Зеленського готувався замах. Втім, цьому вдалося запобігти.

Українського лідера неодноразово намагалися вбити упродовж майже 3 років повномасштабної війни.

Так, у травні 2024 року СБУ викрила мережу агентів ФСБ Росії, які готували вбивство Зеленського та інших високопосадовців. Двоє полковників УДО отримали підозру у державній зраді за співпрацю з російськими агентами. Плани вбивства включали найм виконавців, ракетний удар та використання зброї, яку постачав полковник УДО. До планів противника також входила ліквідація голови СБУ Малюка та очільника ГУР Буданова.

Також навесні минулого року Росія планувала вбивство Зеленського під час його перебування на території Польщі. Агента окупантів затримали.

Нагадаємо, що президент розкрив, що, на його думку, здатне зупинити Путіна. Він підкреслив важливість рішучих і сильних дій Дональда Трампа.