Загинуло двоє дітей та батько: у страшну аварію на Миколаївщні потрапила багатодітна родина

На Миколаївщині на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ трапилась смертельна аварія. У одній з машин перебувала сім'я з 5 дітей та 2 дорослих.

ДТП трапилось 6 листопада орієнтовно о 1:48. Відомо, що автомобілі зіткнулись біля села Шевченкове Миколаївського району.

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На Миколаївщині багатодітна родина потрапила у страшну аварію

6 листопада близько 1:48 на трасі М-14 поблизу села Шевченкове Миколаївського району відбулось зіткнення автомобілів Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці з'ясували, що ВАЗ перекинувся та злетів у кювет.

"У салоні авто знаходилась родина з семи осіб", – розповіли у відомстві.

Наразі відомо, що:

33-річний водій і двоє дітей віком п'яти та трьох років загинули на місці;

27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п'яти і шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Їх госпіталізували.

Поліція розповіла, що 37-річний водій Chevrolet суттєво не травмувався. На місці аварії працювали слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею проабо експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох людей. Санкція статті передбачаєз позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Правоохоронці розповіли, що вони встановлюють обставини та причини аварії.

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