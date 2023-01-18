Через війну МВС може дуже швидко оговтатися, – експерт про катастрофу в Броварах

У середу, 18 січня, у Броварах у результаті падіння вертольота загинуло вище керівництво Міністерства внутрішніх справ України. Цей силовий орган є одним із стовпів держави, чия структура формувалась протягом багатьох років. І тому є підстави сподіватись, що його інституційна стійкість та його кадровий резерв, дозволять міністерству продовжити працювати зараз в екстремальних обставинах.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко. На його думку, сьогодні маємо дуже хороші шанси побачити, що саме Міністерство внутрішніх справ повернеться "в норму", якщо можна так сказати, після цього інциденту.

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Він вважає, що нам певною мірою допоможуть ті обставини, в яких ми зараз перебуваємо.

"Вже рік ми відбиваємо збройну повномасштабну агресію Росії, яка мобілізувала не тільки українське суспільство – що ми побачили на самому початку цієї війни. Ці обставини мобілізували також управлінську систему нашої держави", – наголосив експерт.

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Єдина умова виживання України

На його думку, наявність спільного ворога, розуміння, який він, як діє і того, що інших варіантів у нас немає, крім перемоги його у будь-яких можливих сенсах: воєнному, інформаційно-психологічному, політичному тощо, – це єдина умова виживання нашої нації як держави і громадян.

"Ці обставини однозначно сприятимуть тому, що ми побачимо на прикладі Міністерства внутрішніх справ: інституційна стійкість наших органів державної влади, в першу чергу силових структур, зараз є набагато вищою, ніж ми могли очікувати в якихось інших менш екстремальних умовах", – підкреслив Тарас Жовтенко.

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