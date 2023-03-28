Медики боролися за життя понад тиждень: загинув польський волонтер, якого поранили під Бахмутом

У війні Росії проти України загинув польський волонтер. Його смертельно поранили під час надання гуманітарної допомоги під Бахмутом. Попри боротьбу медиків, врятувати його не вдалося.

Від ворожого обстрілу загинув волонтер ініціативи допомоги "Nehemiasz", котрого звали Марек. Як розповідають в організації, він допомагав українцям з осені 2022 року.

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Волонтера миттєво евакуювали

За наявною інформацією, під обстріл окупантів він разом з колегою та 4 мирними мешканцями потрапив 16 березня. Волонтери саме надавали гуманітарну допомогу на маршруті Костянтинівка – Часів Яр.

Попри миттєву евакуацію та найвищий професіоналізм українських медиків, які за кілька годин операцій боролися за життя, Марек помер сьогодні (27 березня – 24 Канал) вранці у клініці Києва,

– йдеться у повідомленні організації.



У бусі волонтерів величезна діра від обстрілу / Фото з мережі

Інформацію про поранення підтверджував посол

Зауважимо, що посол Польщі у Києві Бартош Ціхоцький раніше підтвердив інформацію про поранення волонтера. 18 березня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко зауважив, що постраждали від рук ворога двоє волонтерів з Польщі.

Російська ракета влучила в автобус польських волонтерів, які везли гуманітарну допомогу в місто Часів Яр. Двоє волонтерів отримали поранення,

– зазначив він.

Правда, Ціхоцький підтвердив поранення лише одного громадянина своєї країни. Він зазначив, що йому вже надають медичну допомогу. Правда, більше жодних подробиць не озвучив.

За даними ініціативи допомоги "Nehemiasz", волонтери з Познані. Станом на 18 березня повідомляли, що один із них у легшому стані, а другий, котрий і загинув, – у стабільному, але важкому стані.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким польського волонтера.

Зауважимо, що 26 березня стало відомо, що кількість жертв внаслідок атаки по багатоповерхівках у Запоріжжі зросла. Медикам, на жаль, не вдалося врятувати 19-річного юнака, котрий помер у лікарні.