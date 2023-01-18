Шлях Єніна від СБУ до МВС й суди проти Росії: чим запам'ятався загиблий заступник міністра

У катастрофі у Броварах загинуло керівництво МВС. Зокрема, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Це трагедія для їхніх рідних, колег та всієї України. 24 Канал пригадав, яким був та чим запам'ятався за життя перший заступник Дениса Монастирського, який працював в МВС з 7 вересня 2021 року.

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Служба в зовнішній розвідці та наукова робота

Народився Євгеній Єнін у Дніпрі в листопаді 1980 року. Навчався в Національній академії СБУ, де у 2002 році здобув спеціальність правника з відзнакою.

"Заборона" писала, що до 2005 року служив у оперативних підрозділах СБУ і Служби зовнішньої розвідки. З 2005 – працював спочатку третім, а згодом другим секретарем Посольства України в Молдові.

За даними видання, Служба зовнішньої розвідки СБУ створює кадри для захисту дипломатичних відомств України за межами країни, а вищезгадану посаду другого секретаря традиційно обіймають агенти зовнішньої розвідки.

Джерело, добре знайоме із Євгенієм Єніним по роботі в прокуратурі, сказало виданню: ". Якщо його поставити на репресивну посаду, він буде дуже добре виконувати (свої обов'язки – 24 Канал) — точно так само, як якщо його поставити на творчу роботу".

У 2010 році Євгеній Єнін захистив дисертацію на тему "Забезпечення національних інтересів України у процесі врегулювання придністровського конфлікту". Так, Єнін став кандидатом політичних наук зі спеціальності "Основи національної безпеки держави".

Далі обіймав посади, пов'язані з міжнародними відомствами аж до 2016 року:

протягом 2010 року був другим секретарем сектора з питань придністровського врегулювання МЗС. На аналогічній посаді працював при відділі країн Південно-Східної Азії та Океанії та країн Далекого Сходу;

в 2011 році став виконуючим обов'язки начальника другого східноєвропейського відділу Четвертого територіального департаменту МЗС. Згодом – начальником відділу Причорноморських країн Управління країн Південної Європи, Балкан та Південного Кавказу Третього територіального департаменту МЗС;

з 2012 до 2016 року – працював радником посольства України в Італії. З 2014 року став посланником, тобто фактично другою людиною в посольстві.

Євгеній Єнін також займався питаннями невизнаного Придністров'я, зокрема вводив "уніфікований митний режим" на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону у 2006 році.

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Робота в Генпрокуратурі за часів Луценка

У 2016 році Євгенія Єніна призначили на посаду заступника Генерального прокурора України за часів прокурорства Юрія Луценка.

В його обов'язки входила робота щодо міжнародного напрямку. Саме він мав шукати, арештовувати та повертати в Україну злочинні активи та топчиновників-втікачів.

Однак в його обов'язки входила й екстрадиція іноземців, яких просили видати інші держави. Євгеній Єнін видав:

у 2018 році Росії уродженця Інгушетії Тимура Тумгоєва, який воював за Україну на Донбасі. Після цього спалахнув скандал, а Генпрокуратура відкрила кримінальну справу через "службову недбалість";

в 2019 році Таджикистану – шукача притулку Муродалі Халімову. Хоч тоді Європейський суд із прав людини заборонив Україні видавати таджика.

Навіть тоді Євгенія Єніна не відсторонили й він допрацював на посаді аж до звільнення за власним бажанням у квітні 2019 року. За даними "Радіо Свобода" цю відставку пов'язують з тим, що у 2019 році прокуратура винесла підозри людям з оточення п'ятого президента Петра Порошенка та самому Порошенку. Зокрема, у відмиванні 440 мільйонів доларів підозрювали:

ексочільника Адміністрації президента Бориса Ложкіна;

та його заступника Олексія Філатова.

За даними видання, тодішній прессекретар Генпрокуратури Андрій Лисенко повідомив, що підозри були винесені з порушенням закону, тому їх скасували. За словами прокурора Костянтина Кулика, скасував їх саме Єнін і після цього подав у відставку.

За даними " Слідство.Інфо " у 2016 році Євгеній Єнін на посаді заступника Генпрокурора їздив зі своєї колегою Анжелою Стрижевською на зустріч з ексміністром енергетики часів Януковича Едуардом Ставицьким. Хоч посадовці не мали жодного процесуального статусу у справі. Єнін щодо цього говорив: "Я не можу відповісти позитивно або негативно на ваше запитання, тому що це може погано позначитися на розслідуванні". Сам Ставицький казав hromadske.ua , що на нього "виходили люди, які представлялися від людей у ГПУ, військового прокурора (Анатолія Матіоса – 24 Канал), з тим, що ми будемо тобі псувати життя в Ізраїлі", і пропонували закрити справу за 5 мільйонів доларів.

Після Генпрокуратури Євгеній Єнін працював експертом в аналітичному центрі "Українського інституту майбутнього". До нього на цій посаді працював Денис Монастирський.

Цю роботу йому запропонував Антон Геращенко, який характеризував Єніна як "розумного, професіонала у своїй справі, досвідченого юриста, правоохоронця, дипломата". Після загибелі Геращенко назвав Євгенія Єніна другом та висловив співчуття родині.

Робота в МЗС за часів Кулеби та в МВС з Монастирським

У Міністерстві закордонних справ на посаді заступника міністра Євгеній Єнін почав працювати у вересні 2020 року. Він, за словами Дмитра Кулеби, мав займатись:

збитим проросійськими бойовиками літаком MH17;

збитим іранськими військовими рейс МАУ PS752;

юридичним переслідуванням Росії в міжнародних судах;

куруванням американського та азійського напряму зовнішньої політики та консульської служби.

На цій посаді Євгеній Єнін поверненув додому українок з дітьми, які перебували в закритих таборах біженців Аль-Холь і Родж в Сирії.

Застуником очільника МЗС Єнін пропрацював до вересня 2021 року. Пішовши з посади, він писав про свої досягнення. Зокрема, про евакуацію людей з Афганістану, коли таліби його захопили, а також про протистояння Росії:

у травні 2020 року Україна подала Меморандум до Морського арбітражу у справі щодо захоплення Росією трьох військових кораблів та членів їхніх екіпажів;

весною 2021 року, завдяки взаємодії з міжнародними партнерами, насамперед – США, вдалося не допустити військової дестабілізації з боку Росії поблизу кордонів України;

Україна гідно проходить судові перипетії навколо справи про "скіфське золото", яке свого часу було вивезено з території Криму до Нідерландів.

У 2020 році Володимир Зеленський поставив Євгенія Єніна уповноваженим агентом України у справах проти Росії, що розглядає Міжнародний суд ООН. Україна підготувала меморандум для Міжнародного трибуналу ООН у процесі проти Росії за Конвенцією ООН з морського права.

Перейшовши працювати у вересні 2021 року в Міністерство внутрішніх справ ЄвгенійЄнін, за словами Монастирського, мав координувати діяльність цілої низки структур МВС, включно з Національною поліцією.

Антон Геращенко розповідав у вищезгаданому матеріалі "Заборони", що Денис Монастирський з Євгенієм Єніним знайомі з часів, коли останній був заступником Генерального прокурора.

З початком повномасштабного російського вторгнення Росії в Україну, Євгеній Єнін брав участь у захисті Києва, займався виявленням ворожих диверсійних груп.

Міністр закордонних справ Монастирський та його перший заступник Єнін пропрацювали разом понад рік.

Я втратив у цій катастрофі близьких колег та друзів – Дениса Монастирського і Євгенія Єніна. Обидва були патріотами України, яких мало, і їхня загибель – це дуже велика втрата не лише для мене, їхніх рідних і друзів, а для всієї нашої держави,

– написав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС пригадав, що з Євгенієм Єніними знайомий багато років. Кулеба згадав, якими були його стосунки з колишнім заступником:

у 2016 році проводжав його з МЗС на роботу в Генпрокуратуру;

запросив його повернутися на дипломатичну службу у 2020 році, коли став міністром;

проводжав його і в МВС.

"Скільки ми пройшли з ним разом. І ось знову проводи, але тепер назавжди… Царство небесне", – сказав Кулеба.



Кулеба з Євгенієм Єніним / Фото з фейсбуку Дмитра Кулеби

Євгеній Єнін нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня та орденом "За заслуги" 3 ступеня. Посадовець був одружений, у нього залишились двоє дітей.