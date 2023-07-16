Загроза балістики: в більшості областей України була повітряна тривога

У багатьох українських областях ввечері 16 липня оголосили повітряну тривогу. Місцевих закликали пройти до укриття.

Невдовзі про вибухи повідомили у Харкові. Пізніше приліт підтвердили офіційно, повідомляє 24 Канал.

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У багатьох областях лунали сирени

Приблизно о 18:56 українськими областями почала ширитися повітряна тривога. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування окупантами балістичного озброєння.

Через ймовірний ворожий обстріл сирени почали лунати у:

Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Черкаській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 467 днів;

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 217 днів.

Станом на 19:15 повітряну тривогу скасували скрізь, крім Харківської, Донецької та Луганської областей, а також Криму.



Карта тривог станом на 19:04 / Скриншот alerts.in.ua

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Росіяни вдарили по Харкову

У Харкові пролунали вибухи. Згодом голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив, що трапилася чергова ворожа атака.

Окупанти завдали ударів по Харкову. Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється,

– написав очільник Харківської ОВА.

Також про обстріл написав міський голова Ігор Терехов. За його словами, попередньо, прильоти сталися у центральній частині міста.

"Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає. Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території", – зауважив мер Харкова.

За його словами, з високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300.

"Харків вдруге з початку доби під ударом ворога. Попередньо влучання в Основ'янському районі. Будьте обережні та користуйтесь укриттями під час повітряної тривоги", – додав Терехов.

У Харкові пролунали потужні вибухи після відбою тривоги. Місцеві жителі повідомили щонайменше про 3 вибухи, після яких знову почали лунати сирени.