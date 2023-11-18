Загроза балістики: у Києві та низці областей вдруге за ніч повітряна тривога

Після 4 ранку 18 листопада у низці українських областей залунали сирени. Повітряні сили попередили про небезпеку застосування балістичного озброєння.

Спершу тривогу оголосили в Києві, однак згодом вона поширилася іншими областями України, здебільшого північними. Також сирени залунали на Хмельниччині та Тернопільщині, повідомляє 24 Канал.

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В яких областях оголосили тривогу

Тернопільська,

Хмельницька

Волинська,

Рівненська,

Житомирська,

Київська,

місто Київ,

Чернігівська,

Сумська.

Карта повітряних тривог станом на 4:25 18 листопада / Дані alerts.in.ua

Яка причина тривоги

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півночі. Водночас начальник Київська ВМА Сергій Попок уточнив, що саме з цим пов’язана тривога в Києві.

За даними моніторингових спільнот, станом на 14:18 ситуація була спокійною та жодних пусків не фіксували. Щоправда, в деяких телеграм-каналах з’явилася інформація про вибухи на Чернігівщині – начебто його чули всі райони обласного центру. Наразі ми не можемо підтвердити її правдивість, як і те, чи пов’язані ці вибухи з застосуванням балістики з боку ворога.

Раніше в Україні вже оголошували тривогу

За кілька годин до цього, Україна пережила чергову атаку "Шахедами". Тривога ширилася з Півдня та дійшла аж до Києва та західних областей, зокрема Хмельниччини та Рівненщини.

Відомо, що ППО працювала в Києві та області, а також на Хмельниччині, Одещині та Чернігівщині. За даними моніторингових груп, більшість дронів вдалося збити. Офіційна та більш докладна інформація з’явиться згодом.