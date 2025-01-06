У низці областей України знову оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу
Росія продовжує обстрілювати українські міста та села. 6 січня в Україні знову оголосили повітряну тривогу.
Причиною тривоги стала загроза застосування балістики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати до укриття.
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У Повітряних Силах повідомили про відбій загрози застосування балістики. В частині областей оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння. код У Повітряних Силах знову повідомляють про загрозу балістики з півночного заходу. На Харківщині оголосили відбій повітряної тривоги. У Повітряних Силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння. На Київщині та інших областях оголосили відбій повітряної тривоги. Швидкісна ціль на Харківщині більше не фіксується. Швидкісна ціль на Харківщині. БпЛА західніше Полтави, курс – південно-західний.
Де в Україні оголошено повітряну тривогу
Де в Україні оголошено повітряну тривогу
У Повітряних Силах повідомили про відбій загрози застосування балістики.
В частині областей оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.
код
У Повітряних Силах знову повідомляють про загрозу балістики з півночного заходу.
На Харківщині оголосили відбій повітряної тривоги.
У Повітряних Силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
На Київщині та інших областях оголосили відбій повітряної тривоги.
Швидкісна ціль на Харківщині більше не фіксується.
Швидкісна ціль на Харківщині.
БпЛА західніше Полтави, курс – південно-західний.