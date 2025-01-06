У низці областей України знову оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу

Росія продовжує обстрілювати українські міста та села. 6 січня в Україні знову оголосили повітряну тривогу.

Причиною тривоги стала загроза застосування балістики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати до укриття.

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