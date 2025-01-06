У низці областей України знову оголошували повітряну тривогу через ракетну загрозу

6 січня 2025, 10:07
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Автор: Надія Батюк

Росія продовжує обстрілювати українські міста та села. 6 січня в Україні знову оголосили повітряну тривогу.

Причиною тривоги стала загроза застосування балістики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати до укриття.

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10:15, 06 січня

У Повітряних Силах повідомили про відбій загрози застосування балістики.

10:13, 06 січня

В частині областей оголосили відбій загрози застосування балістичного озброєння.

10:12, 06 січня

Де в Україні оголошено повітряну тривогу

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10:08, 06 січня

У Повітряних Силах знову повідомляють про загрозу балістики з півночного заходу.

09:47, 06 січня

На Харківщині оголосили відбій повітряної тривоги.

09:42, 06 січня

У Повітряних Силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

09:40, 06 січня

На Київщині та інших областях оголосили відбій повітряної тривоги. 

09:40, 06 січня

Де в Україні оголошено повітряну тривогу

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09:39, 06 січня

Швидкісна ціль на Харківщині більше не фіксується.

09:37, 06 січня

Швидкісна ціль на Харківщині.

09:32, 06 січня

БпЛА західніше Полтави, курс – південно-західний.