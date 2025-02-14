Загроза балістики: повітряну тривогу оголошували в Києві та багатьох областях

Моніторингові спільноти попередили про загрозу балістики зі сходу. Повітряну тривогу оголосили у Києві та багатьох областях України.

Це сталося близько 5 ранку, пише 24 Канал. Подбайте про безпеку, якщо ваш регіон "червоний"!

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Повітряна тривога 14 лютого вночі: що сталося

О 04:51 в Києві залунали сирени – оголошено повітряну тривогу. За цим мапа тривог почала стрімко "червоніти", адже загроза стосувалася багатьох областей.

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу в областях де оголошено повітряну тривогу!

– написали Повітряні сили.

Перед цим тривала атака ударних дронів-камікадзе ворога, і Київська область також була під ударом – там працювали сили ППО. Вибухи та роботу Протиповітряної оборони чули й у Черкасах.

А проте до моменту оголошення балістичної загрози небезпеку від БпЛА вже скасували.

Оновлення 05:30. На цю хвилину загрозу балістики скасували.