У Лукашенка є час до весни: інакше буде "картопля з кривавою Мері"
Джерело:Олександр Кочетков
Професійні брехуни – чекістський та колгоспний – ніколи не скажуть правди, про що вони домовились у Мінську. Але правда просочується назовні у вигляді маленьких фактиків.
На мінський сходняк, окрім Путіна, з Москви прибули ще й похмурий мерин Лавров та потішний полководець Шойгу. Тобто говорили про перспективи агресії проти України та її міжнародні наслідки.
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Агресорам таки вдалося про щось домовитися
Оскільки Путін і Лукашенко давали спільну пресконференцію, це означає, що до якогось консенсусу московський упир і мінський тарган таки прийшли. Хоча їхні інтереси принципово розходяться:
- Путіну потрібні будь-які ресурси для продовження агресії. Підійдуть навіть не обстріляні, проте обдовбані пропагандою білоруські військові;
- Лукашенко мріє петляти, як товстозадий заєць, допоки щось не скінчиться: або кремлівська війна, або кремлівський фюрер.
Але на цій пресконференції вони мали вигляд не те щоб щасливих, але цілком задоволених. Обидва.
Підтвердженням того, що вони домовилися, є й тупуваті жарти Лукашенка, що, мовляв, вони з Путіним – співагресори. Що у валізного фюрера на думці, то у картопляного дуче – на пресконференції.
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При цьому, філологічний рядок мені подобається: співагресори, співучасники, співкамерники, співмешканці… Втім, співкамерників достатньо.
Так, два диктатори здатні зібрати на території Білорусі 20 тисяч покірних російських могилізованих, додати до них 10 тисяч зазомбованих білоруських контрактників, озброїти технікою, яку розконсервували в Білорусі, і відправити їх в Україну. Але це буде не успішна армада вторгнення, а картопля в мундирі під реально криваву Мері. Або – деруни з м'ясним фаршем на природі.
Тому що це стадо на забій в Україні чекають і церемонитися не будуть.
Лукашенка можуть замінити на слухнянішого кандидата
Втім, як і Путін із Лукашенком. Тож якщо Григорович і далі спробує крутити своєю філейною частиною, то обійдуться без нього. Тобто поміняють на слухняного генерала та закопають.
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До речі, найжорстокіші ракетні удари по Україні, аж до теоретично можливого тактичного ядерного удару, навесні проводитимуться саме з території Білорусі. Щоб усе тамтешнє населення виявилося замазаним в українській крові й від безвиході було змушене підтримувати путінсько-лукашенківську війну. Ось така непереборна дружба народів по-російськи виходить.Зверніть увагу, як російський фюрер копіює німецького: Гітлер через рік після провального вторгнення в СРСР планував переломний наступ. І цей теж – рівно через рік. Ідентичні причини подібних процесів завжди дають ідентичні результати.