У Лукашенка є час до весни: інакше буде "картопля з кривавою Мері"

Професійні брехуни – чекістський та колгоспний – ніколи не скажуть правди, про що вони домовились у Мінську. Але правда просочується назовні у вигляді маленьких фактиків.

На мінський сходняк, окрім Путіна, з Москви прибули ще й похмурий мерин Лавров та потішний полководець Шойгу. Тобто говорили про перспективи агресії проти України та її міжнародні наслідки.

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Агресорам таки вдалося про щось домовитися

Оскільки Путін і Лукашенко давали спільну пресконференцію, це означає, що до якогось консенсусу московський упир і мінський тарган таки прийшли. Хоча їхні інтереси принципово розходяться:

Путіну потрібні будь-які ресурси для продовження агресії. Підійдуть навіть не обстріляні, проте обдовбані пропагандою білоруські військові;

Лукашенко мріє петляти, як товстозадий заєць, допоки щось не скінчиться: або кремлівська війна, або кремлівський фюрер.

Але на цій пресконференції вони мали вигляд не те щоб щасливих, але цілком задоволених. Обидва.

Тобто якщо Путін задоволений, то він таки отримав тверде запевнення Лукашенка, що Білорусь вступить у війну на боці Росії. А якщо задоволений Лукашенко, то цей вступ відбудеться не завтра, а в межах чергового "переломного та вирішального" наступу недоімперії, тобто навесні. Лукашенко має кілька місяців, щоб тягнути гуму і знаходити виправдання.

Підтвердженням того, що вони домовилися, є й тупуваті жарти Лукашенка, що, мовляв, вони з Путіним – співагресори. Що у валізного фюрера на думці, то у картопляного дуче – на пресконференції.

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При цьому, філологічний рядок мені подобається: співагресори, співучасники, співкамерники, співмешканці… Втім, співкамерників достатньо.

Так, два диктатори здатні зібрати на території Білорусі 20 тисяч покірних російських могилізованих, додати до них 10 тисяч зазомбованих білоруських контрактників, озброїти технікою, яку розконсервували в Білорусі, і відправити їх в Україну. Але це буде не успішна армада вторгнення, а картопля в мундирі під реально криваву Мері. Або – деруни з м'ясним фаршем на природі.

Тому що це стадо на забій в Україні чекають і церемонитися не будуть.

Лукашенка можуть замінити на слухнянішого кандидата

Втім, як і Путін із Лукашенком. Тож якщо Григорович і далі спробує крутити своєю філейною частиною, то обійдуться без нього. Тобто поміняють на слухняного генерала та закопають.

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До речі, найжорстокіші ракетні удари по Україні, аж до теоретично можливого тактичного ядерного удару, навесні проводитимуться саме з території Білорусі. Щоб усе тамтешнє населення виявилося замазаним в українській крові й від безвиході було змушене підтримувати путінсько-лукашенківську війну. Ось така непереборна дружба народів по-російськи виходить.

Зверніть увагу, як російський фюрер копіює німецького: Гітлер через рік після провального вторгнення в СРСР планував переломний наступ. І цей теж – рівно через рік. Ідентичні причини подібних процесів завжди дають ідентичні результати.