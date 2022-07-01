На окупованому Запоріжжі помітили підрозділи з білорусами: ймовірно, найманці

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя якимось чином опинилося білоруське угруповання. Скоріш за все, це найманці, які погодилися воювати.

Про це 24 каналу повідомив спеціальний кореспондент із Запоріжжя. Певне білоруське угруповання зауважили в селі Андріївка Бердянського району.

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Місцеві люди пишуть, що кадирівці та росіяни покинули село. Натомість там опинилися військові, які навіть не приховують, що вони білоруси. Угруповання прикопало БМП біля траси та будує блокпости.

Кореспондент вважає, що на Запоріжжі немає регулярної білоруської армії. Це – ймовірно, звичайні найманці, які погодилися воювати проти українського народу.

До загрози з Білорусі потрібно ставитися серйозно

Під час окупації певної частини півночі України місцеві також повідомляли про невеликі угруповання білорусів.

Ясно, що тоді не білоруська армія перейшла кордон. Але росіян змогли винайняти окремі формування, можливо, білоруського спецназу. Люди казали, що реально бачили білорусів в окупованих районах півночі. А тепер їх зауважили і на півдні, – зазначив кореспондент.

Саме тому кореспондент наголошує, що до загрози із Білорусі потрібно ставитися надзвичайно серйозно. Адже все свідчить про те, що деякі місцеві відморозки готові воювати проти України.

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Загроза з боку Білорусі: важливі новини

Білорусь стягнула до кордону з Україною близько шести батальйонів. Вони розташовані в Брянській та Гомельській областях, де прикривають кордон та проводять відповідну розвідку. Поки українська розвідка не фіксує формування наступального угруповання білорусів разом з росіянами.

Утім, російські формування на території Білорусі готують різні диверсійно-розвідувальні групи, залучаючи туди місцевих військових.

Генеральний штаб ЗСУ раніше повідомляв, що в Білорусі вивчають можливість проведення прихованої мобілізації.

Крім того, з 28 червня по 16 липня у Гомельській області триватимуть військові збори.