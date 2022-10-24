Чи може Лукашенко зібрати достатньо війська та техніки для наступу на Україну: думка політолога
Лукашенко і Путін вирішили створити спільне угруповання військ. Водночас головним питанням є те, чи достатньо у Білорусі військових потужностей, щоб сформувати ударні батальйони.
Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Водночас він не виключає існування загрози для України з боку Білорусі.
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Чи зможе Лукашенко сформували ударні батальйони
Клочок зазначив, що Лукашенко зараз притиснутий до стінки. Але проблема полягає в тім, чим будуть озброювати це військо, адже вся армія Білорусі налічує 30 – 40 тисяч.
Тобто це фактично треба їх збільшити вдвічі, забезпечити всім необхідним. Насамперед харчування і розміщення буде на плечах Лукашенка. Я далекий від думки про те, що у нього достатньо буде для цього ресурсів,
– сказав політичний та економічний експерт.
Водночас він зауважив, що це не означає, що з боку Білорусі немає загрози. Однак моніторингові групи, які працюють на території Білорусі, зазначають, що звідти вивозять снаряди до Росії. Це підтверджували також й інші джерела.
Також Клочок звернув увагу на повідомлення про те, що з Далекого Сходу Росії завозять якусь техніку та боєприпаси. Тож, складається враження, що це одна й та сама техніка катається. Відтак, виникає питання, що загалом відбувається в Білорусі, чи достатньо там військових потужностей, щоб вони сформували ударні батальйони.
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Якою може бути реакція НАТО
Клочок вважає, що дії, які наразі відбуваються в Білорусі, робляться насамперед для того, щоб утримувати частину військових Збройних Сил України на північному кордоні.
Однак, за його словами, загроза, дійсно, є. Дуже цікавою в зв'язку із цим є реакція країн НАТО, які почали здійснювати військові навчання "Залізний вовк" та "Пума" на кордоні з Білоруссю у Балтії й та в Польщі.
Тому тут ще питання – хто кого переграє. Можливо, навіть цим самим способом Лукашенко зараз спровокував те, що війська НАТО, які перебувають за 10 кілометрів від кордону з Білоруссю, готові за лічені години зайти на територію України й просто припинити будь-який наступ з території Білорусі,
– зазначив Клочок.
Він зауважив, що зараз Білорусь фактично обкладена з усіх боків. І саме Лукашенко провокує загрозу, оскільки є повідомлення про те, що на білоруській території перебувають іранські інструктори, які навчають російських військових запускати дрони по Україні.
Це називається – хлопці, ви дограєтеся! І будь-які дзвінки Шойгу або ще когось, ви вже догралися, вони вам не допоможуть,
– заявив експерт.
Він додав, що розвиток подій зараз такий, що Путін загнаний у глухий кут. Те, що вони реально бачать загрозу ЗСУ та знищення військових об'єктів на території Росії, означає, що Кремлю вже не далеко до поразки.
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