Несе загрозу ракетних та бомбових ударів, – Повітряні Сили оцінили небезпеку з боку Білорусі

Одного разу Лукашенко вже надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для атак та наступу. У Повітряних силах відповіли, чи існує нова загроза з боку північних сусідів.

Речник спікера Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, що в структурі не виключають можливості авіаційних атак з території Білорусі.

Дивіться також Не залежить від кількості ракет: полковник запасу ЗСУ пояснив тактику масованих обстрілів

Чи існує нова загроза з боку Білорусі

Ілля Євлаш зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення самопроголошений президент Білорусі вже надав територію країни для наступу російських військ, тож це може повторитися.

На початку повномасштабного вторгнення росіяни наступали й з боку Білорусі, захопивши частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Крім цього, росіяни використовували Білорусь для ракетних атак по нашій країні.

Ми вже бачили, як так званий білоруський президент надавав територію для наступу російських військ під час початку повномасштабного вторгнення. Звісно, що ми не виключаємо авіаційного застосування з їх території,

– зауважив Євлаш.

Він зазначив, що оскільки російська авіація за досить короткий час може переміщатися на великі відстані та проводить навчання на території Білорусі, використовуючи її аеродроми – загроза існує.

Тому звичайно загрозу вона (Білорусь – ред.) несе. І, в тому числі різного типу. Як ракетних, так і бомбових ударів. Тому ми готові до різного розвитку подій, ми слідкуємо за переміщенням літаків, їх зльотами, використовуємо наші розвіддані та партнерів,

– сказав спікер Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко відзначився заявою про те, що "Білорусь готується до війни".

Білорусь готується до війни