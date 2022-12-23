Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси "Тор"

Останнім часом у мережі з'являються повідомлення про можливий новий наступ з Півночі. На тлі цих розмов Росія перекидає до Білорусі все більше військової техніки.

Про нову партію воєнної техніки повідомили в Міноборони Білорусі. Цього разу Росія передала своїй союзниці партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К", пише 24 канал.

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Куди поїдуть ракетні комплекси

Білоруський генерал-майор Леонід Касінський розповів, що партію озброєнь країна отримала в рамках "міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії".

За його словами, найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені. Крім того, Касінський заявив, буцімто особовий склад армії Білорусі уже пройшов підготовку та "успішно освоїв ці комплекси".

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Довідково. "Тор" – тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет. Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі.

Це засіб ураження різного типу повітряних цілей – як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.

До слова, це вже не перше постачання військової техніки до Білорусі. Зокрема, 18 грудня військам Білорусі передали не менше 6 одиниць техніки, серед якої:

станція перешкод УКХ зв'язку Р-934УМ2 "Гроза-6".

пункт управління підрозділами радіоелектронної боротьби Р-330КБ.

станція Р-327 "Квітка".

комплекс радіомоніторингу та придушення УКХ-зв'язку "Щит МДМ".

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