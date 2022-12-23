Росія перекинула в Білорусь зенітно-ракетні комплекси "Тор"
Останнім часом у мережі з'являються повідомлення про можливий новий наступ з Півночі. На тлі цих розмов Росія перекидає до Білорусі все більше військової техніки.
Про нову партію воєнної техніки повідомили в Міноборони Білорусі. Цього разу Росія передала своїй союзниці партію зенітних ракетних комплексів "Тор-М2К", пише 24 канал.
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Куди поїдуть ракетні комплекси
Білоруський генерал-майор Леонід Касінський розповів, що партію озброєнь країна отримала в рамках "міжурядового договору про військово-технічне співробітництво Білорусі та Росії".
За його словами, найближчими днями ці комплекси надійдуть до з'єднань і військових частин, куди вони призначені. Крім того, Касінський заявив, буцімто особовий склад армії Білорусі уже пройшов підготовку та "успішно освоїв ці комплекси".
До Білорусі перекидають російську військову техніку: дивіться відео
Довідково. "Тор" – тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.
Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет. Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі.
Це засіб ураження різного типу повітряних цілей – як високошвидкісних, так і низькошвидкісних на досить широкому спектрі висот.
До слова, це вже не перше постачання військової техніки до Білорусі. Зокрема, 18 грудня військам Білорусі передали не менше 6 одиниць техніки, серед якої:
- станція перешкод УКХ зв'язку Р-934УМ2 "Гроза-6".
- пункт управління підрозділами радіоелектронної боротьби Р-330КБ.
- станція Р-327 "Квітка".
- комплекс радіомоніторингу та придушення УКХ-зв'язку "Щит МДМ".
Загроза наступу з Білорусі: останні новини
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив "раптову перевірку" військ. Диктатор каже, що її провели "на всякий випадок", бо проти Білорусі нібито хтось планує агресію.
- До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону. Підрозділи мають здійснити марш із пункту дислокації на полігон "Гозький" у Гродненський район.
- Після зустрічі кремлівського диктатора Владіміра Путіна та Лукашенка почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували. Військовий експерт Михайло Притула зауважив, що у Путіна поки немає сил для нападу з Білорусі.
- Разом з тим аналітики моніторингової групи повідомляють, що російські сили у Білорусі таки перекидають техніку та особовий склад з полігонів ближче до кордону з Україною.