Загроза з боку Білорусі: що може використати диктатор Лукашенко проти України

Якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко віддасть наказ про вторгнення до України, білоруські Збройні сили будуть його виконувати.

Однак, якщо напад і буде, то йдеться не про наземне вторгнення. Про це ексклюзивно сайту 24 каналу заявив коментатор з питань міжнародної політики та безпеки, редактор білоруського телебачення "Белсат", яке мовить із Варшави, Сергій Пеляса.

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"Наземним шляхом нападу не буде"

Пеляса зазначив, що армія Білорусі буде виконувати наказ, якщо його віддасть Лукашенко або такий наказ надійде з Москви. Однак, наскільки така участь білоруських Збройних сил у війні проти України буде ефективною та повномасштабною – залишається питанням.

На його думку, якщо сили Білорусі втрутяться у війну, то, скоріш за все, це будуть ракетні обстріли. Крім того, можуть застосуватися російські повітряні сили.

Наприклад, Лукашенко міг би використати ракетні комплекси "Полонез" (вони знищують цілі на відстані на 300 кілометрів), які є на озброєнні Білорусі. Це означає, що вони могли б атакувати північні обласні центри України – Луцьк, Рівне, Житомир та Київ,

– пояснив експерт.

Олександр Лукашенко може виконати забаганки Путіна / Фото Getty Images

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Втрати для Білорусі

Білорусь також може використати застарілі ракетні комплекси "Точка-У". У такому разі країна не зазнає фізичних втрат. Останні можуть настати, лише якщо Україна завдасть удару у відповідь по території Республіки.

Самі білоруси не дуже активно виступають проти присутності російських сил у себе в державі. За словами фахівця, це пов'язано з масовими репресіями, які почалися у Білорусі після протестів 2020-го року.

За два роки диктатору вдалося більш-менш повернути контроль над суспільством. Тому, якщо буде повертатися багато вбитих з України, – це гратиме "не на руку" Лукашенку.

Напад з боку Білорусі: останні новини

Поблизу кордонів з Україною Білорусь зосередила 7 батальйонів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Він зауважив, що присутність військових сковує ЗСУ. Ба більше, це не дозволяє відправити на Схід достатню кількість українських бійців.

Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що місто готується до можливого нападу з боку Білорусі. Річ у тім, що ситуація непередбачувана загалом. Однак військовий експерт Олег Жданов вважає, що загрози безпосередньо для Львова немає.

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