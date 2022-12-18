"Лукашенка затиснуть": чи долучиться Білорусь до наступу на Україну
Росіяни вже майже рік тиснуть на білорусів, щоб останні долучилися до бойових дій проти ЗСУ. Загарбникам все одно на якій ділянці фронту це відбудеться, чи на білорусько-українському кордоні, чи на Півдні України.
Росія й далі посилюватиме тиск на Білорусь, щоб вона офіційно долучилася до війни проти нашої країни. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Коли може початися наступ, якщо Путін дотисне Лукашенка
Так, росіянам потрібно продати бодай якийсь "позитивний момент" своєму електорату, пов'язаний з війною проти України. Це може бути як вступ білоруських військових у бойові дії, так і повна анексія Білорусі та створення спільної держави або входження останньої до складу Росії. Тобто країна-агресорка може діяти як у випадку з українським півостровом Крим та ще 4 нашими областями.
Тут є кілька варіантів і всі вони можуть обговорюватися під час візиту російського диктатора Владіміра Путіна до Білорусі, що відбудеться вже завтра, 19 грудня.
Білоруська армія не готова воювати з українською і не буде готовою ще щонайменше кілька місяців. Найближча проблема, яка може виникнути в українських військ на Півночі буде весною наступного року,
– сказав військовий експерт.
До цього часу Білорусь зможе зібрати свій мобілізаційний ресурс. Утім, найближчим часом проблема від білоруських військових найімовірніше не буде.
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Якщо не вийде використати білорусів, то хоч територію їхньої країни
Водночас є інший варіант, пов'язаний з повторенням нападу російських військ на Україну з території Білорусі. Як це було на початку повномасштабного вторгнення в лютому.
Цей план лежить на столі у Путіна. Для цього йому щонайменше необхідна білоруська територія, щоб завезти певну кількість військ через Білорусь і знову напасти з Півночі,
– зазначив військовий експерт.
На його думку, навіть для виконання такого плану очільнику Кремля знадобиться час – щонайменше 2 – 3 місяці. За цей час країна-агресорка зможе перекинути свої війська.
Чому Білорусь поки не готова до протистояння з Україною
Наразі білоруси не готові до прямого зіткнення з українською армією. Насамперед кількісно, оскільки зараз країна має готових близько 15 тисяч осіб.
Ця кількість військ є недостатньою для виконання будь-якого наступального завдання,
– пояснив Світан.
За його словами, для того, щоб здійснити наступ на Україну білорусам треба підготувати військо близько 60 – 70 тисяч військових.