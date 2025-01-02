Росіяни встигають підходити впритул до позицій, – у Третій штурмовій про загрозу для Куп'янська

Важка ситуація зберігається на Харківщині, де росіянам протистоять бійці Третьої окремої штурмової бригади. Ворог там щодня проводить штурми, намагаючись розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл.

На початку грудня росіяни форсували річку Оскіл і утворили плацдарм на західному березі річки у районі Масютівки. З того часу ворог продовжував насичувати район піхотою, закріплятися і просуватися у напрямку селища Дворічне, захоплюючи його. Про непросту обстановку на Куп'янському напрямку розповів заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін в посту в телеграмі, передає 24 Канал.

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Що відбувається у районі Куп'янська

Окупанти не полишають спроб прорватися на правобережжя річки Оскіл і на інших ділянках. Так, за словами підполковника, ворог намагається наблизитися до водної перешкоди і зі сторони Макіївки, і в районі Загризового.

У районі Дворічного вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі – на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової,

– наголосив офіцер.

За його словами, погодні умови деколи дуже заважають проводити розвідку російських підходів, а також використовувати ударні дрони.

При цьому ворог завжди використовує погоду. Так іноді загарбники прямо впритул встигають підходити до українських позицій. Після цього захисникам доводиться проводити зачистку цієї місцевості і допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції.

До слова, у ДПСУ зауважили, що ворог намагається перейти річку Вовча задля для створення буферної зони і руху на Куп'янськ.