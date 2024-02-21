Загроза "Кинджалів": по всій Україні оголосили повітряну тривогу

12:13, 21 лютого

По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї України, адже долають відстань у тисячі кілометрів за лічені хвилини.



Повітряна тривога в Україні станом на 12:13 21 лютого 2024 року