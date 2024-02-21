Загроза "Кинджалів": по всій Україні оголосили повітряну тривогу

21 лютого 2024, 12:14
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ПО всій Україні вдень 21 лютого оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт носія аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Тривога почала ширитися країною о 12:12. Сирени спочатку пролунали у Києві, а за мить – охопили усю країну. 

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Масштабна повітряна тривога

 

12:32, 21 лютого

Варто зауважити, що окупанти можуть підіймати у небо борти МіГ-31К для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави. Окрім того, винищувач також може проводити патрулювання в акваторії Чорного моря з дозаправлянням, через це частота і тривалість тривог по всій Україні суттєво збільшилися.

12:24, 21 лютого

Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Загалом у повітрі 3 борти.

12:13, 21 лютого

У Повітряних силах повідомили, що зафіксували зліт двох бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області.

12:13, 21 лютого

Тривога охопила всю Україну

По всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною цього став зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Вони становлять загрозу для всієї України, адже долають відстань у тисячі кілометрів за лічені хвилини.


Повітряна тривога в Україні станом на 12:13 21 лютого 2024 року 

12:12, 21 лютого

У Києві тривога

У Києві оголосили повітряну тривогу.

Автор: Анжеліка Байбак