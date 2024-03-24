Загроза у "Лондон Мол": через повідомлення про бомбу евакуювали ТРЦ у Петербурзі

Відвідувачів ТРЦ "Лондон Мол" у Санкт-Петербурзі евакуювали через повідомлення про бомбу. На місце вже прибули сапери, рятувальники, а також силовики.

Після теракту в "Крокус Сіті Холі" росіяни, схоже, більше прискіпливо та оперативно реагують на подібні повідомлення.

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Мінування ТРЦ

Вдень 22 березня російські силовики отримали повідомлення про бомбу у ТРЦ "Лондон Мол" у Санкт-Петербурзі. Всіх відвідувачів оперативно евакуювали, а на місце прибули рятувальники та правоохоронці.

Евакуація з ТРЦ "Лондон Мол": дивіться відео

Російські ЗМІ повідомляють, що чоловіка, який повідомив про вибуховий пристрій, вдалося затримати. Його вивели на парковку, де з ним спілкуються силовики. Очевидці стверджують, що правоохоронці поставили росіянина на коліна. Водночас підозрюваний у мінуванні нібито не зізнається, де розташована бомба. На місце додатково прибули сапери.

Силовики спілкуються з підозрюваним: дивіться відео

Внаслідок евакуації з "Лондон Молу" біля торгового центру утворився величезний затор. Станом на 15:39 пожежники продовжують чергувати біля будівлі. При цьому, за словами очевидців, ніде не видно диму та не відчувається запаху гару. Частина "зацікавлених" росіян спостерігає за ситуацією.

"Жарти" росіян