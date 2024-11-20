"Великий удар" Росії: які посольства не піддалися паніці та продовжують працювати в Україні

Низка іноземних посольств в Україні тимчасово припинила свою роботу. Очікується, що 20 листопада Росія може завдати по нашій державі масованого удару.

Так, першим про своє закриття повідомило посольство США. Слідом за ним подібні заяви зробили дипустанови Італії, Іспанії, Греції, Казахстану. У МЗС України тим часом заявили, що масовані обстріли – реальність українців протягом майже трьох років, тому партнерам слід було б правильно реагувати на загрози так, як і в попередні 1000 днів, без додаткового нагнітання, передає 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Вияв солідарності

Слід зауважити, що не всі посольства позачинялися. Так, німецьке диппредставництво в Києві заявило про те, що воно продовжує працювати, але з певними обмеженнями. Там наголосили, що ситуація на місці контролюється "дуже уважно", відбувається тісна комунікація з партнерами. "Ми постійно спілкуємося з нашими колегами на місці, щоб вжити відповідних заходів, якщо ситуація зміниться", – сказали у посольстві.

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський своєю чергою теж зазначив, що, попри підвищений ризик атак Росії на Київ, польські дипломати, як і раніше, залишаються на службі.

Це одна з видимих ​​ознак солідарності Польщі з Україною, яка бореться за свободу,

– зауважив дипломат.

До слова, посольство США попередило, що можлива потужна повітряна атака не пов'язана з ядерними погрозами Кремля. У Центрі протидії дезінформації підтвердили, що ворог готовий до масштабного обстрілу.