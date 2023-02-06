Ні кораблів, ні "Шахідів": в ОК "Південь" оцінили загрозу обстрілу України

Навіть природа продовжує допомагати Україні у захисті від російських окупантів. У понеділок, 6 лютого, у Чорному морі суттєво посилився шторм.

Про це 24 Каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, у Чорному морі фіксують шторм потужністю 5 – 6 балів.

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Як зазначила Гуменюк, через це Росія змушена була відвести майже все своє корабельне угруповання з Чорного моря.

Сильний шторм перешкоджає атакам ворога

Адже такі погодні умови дуже критичні для мореплавства та навігації кораблів.

Наталія Гуменюк Речниця оперативного командування "Південь" Одне з суден забезпечення залишилося на бойовому чергуванні для спостереження за надводною ситуацією. Та й воно вирушило у напрямку до пункту базування. Скоріше за все, також буде укриватися у бухтах через потужну штормову погоду.

За словами речниці ОК "Південь", решту суден, зокрема й ракетоносії, росіяни завели у пункти базування, аби сховати від шторму.

"Також через таку погоду ворог навряд чи може застосувати дрони-камікадзе, оскільки сила вітру дуже потужна", – зауважила Гуменюк.

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Зросла мінна небезпека

Штормова погода зіпсувала плани окупантів і щодо повітряної розвідки. Речниця ОК "Південь" розповіла, що запуски дронів-розвідників ворога у більшості випадків були зірвані через погодні умови. А тих БПЛА, які окупантам таки вдалося запустити, у них вже немає.

Наша робота по дронах-розвідниках дуже потужна і результативна. Всі ті дрони, які були запущені протягом минулої доби, були знищені,

– зауважила Гуменюк.

Вона додала, що водночас через шторм суттєво посилилася мінна небезпека.

"Такі потужні хвилі можуть зривати морські міни й активно виносити їх до узбережжя, кидаючи їх з великою силою. Тобто міни можуть здетонувати одразу – за першого дотику до узбережжя", – сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" закликала жителів бути обережними та не наближатися до прибережних територій.

Росіяни продовжують обстріли

Тим часом ворог продовжує обстрілювати деокуповані населені пункти, а також ті території України, куди може досягнути зброєю. Під вогнем окупантів системно перебувають:

Нікопольщина, оскільки ворог влаштовує провокації на напрямку Запорізької АЕС;

Очаків та Очаківський район на Миколаївщині. Як зазначила Гуменюк, там ворог намагається бити по портовій інфраструктурі та узбережжю для того, щоб знищувати економіку України, зокрема морські транспортні шляхи.

"У світі все активніше обговорюють долучення Миколаївщини до угоди про експорт зерна. Саме тому ворог не припиняє обстрілів на цьому напрямку", – сказала речниця ОК "Південь".

ЗСУ знищують техніку у тилу ворога

Збройні Сили України потужно відповідають ворогу та ліквідовують об'єкти та техніку у тилу окупантів. Зокрема, українські захисники знищили:

склад боєприпасів окупантів на Каховському напрямку;

8 одиниць ворожої техніки, зокрема і РСЗВ "Град", з якої ворог обстрілював Херсон;

гаубицю "Мста", якою окупанти обстрілювали Антонівку.

Окрім того, як розповіла Гуменюк, вже є підтвердження інформації, що протягом минулої доби українські захисники знищили на лівому березі Херсонщини 2 ворожих танки T-72. Речниця ОК "Південь" додала, що зараз уточнюються втрати ворога у живій силі.

Окупанти намагаються розосередити Сили оборони України

Російські окупанти підтягнули мобілізаційний ресурс на Південь України. Як зазначила Гуменюк, загарбники намагаються маневрувати й підвищують концентрацію своїх військ на Запорізькому напрямку.

Наталія Гуменюк Речниця оперативного командування "Південь" А на Херсонському напрямку залишаються тільки ті групи, які ворог намагається використовувати для вимірювання готовності до дій Сил оборони України. У ніч на 6 лютого окупанти на човнах намагалися проникнути на Потьомкінські острови. Ці моторні човни знищила наша артилерія.

Вона додала, що ворог прагне розпорошити зусилля ЗСУ і намагається бити на різних напрямках, аби не було концентрації зусиль Сил оборони на певній ділянці.

"Оскільки росіяни анонсують свій наступ, то вони розуміють, що можуть отримати суттєвий спротив, а то і контрнаступ з нашого боку", – наголосила Гуменюк.

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