"3 – 4 дні варто бути обережними": чим Росія може вдарити на День Незалежності

Напередодні й після Дня Незалежності необхідно бути вкрай обережними й не ігнорувати повітряну тривогу. Цілком імовірно, що Росія може масштабно атакувати Україну.

Таке припущення 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Зазначимо, що США також попередили про загрозу ударів з боку Росії.

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Якою зброєю Росія може атакувати Україну

У п'ятницю, 23 серпня, потрібно бути особливо пильними. Росіяни можуть атакувати Україну. Їм навіть байдуже, що у Київ прибув прем'єр-міністр Індії Наренда Моді, який має тісні взаємини з російським диктатором Владіміром Путіним.

Припустимо, що росіяни можуть завдати ударів ракетами, і не лише по столиці. Під атаку можуть потрапити інші великі міста, аеродроми та інфраструктурні об'єкти. Ворог має достатню кількість крилатих та балістичних ракет, як-от "Іскандери" та північнокорейські KN-23.

Три – чотири дні варто бути обережними, аж до вівторка. Жодним чином не ігноруйте повітряну тривогу. Спробуйте знайти підвальне приміщення. Двох стін може бути недостатньо, аби захиститися від масштабної атаки, яку росіяни могли підготувати,

– підкреслив Роман Світан.

Бомбардувальники Ту-95 постійно кружляють з аеродрому "Оленья" до летовища в Енгельсі та Українці, що на Далекому Сході. Такі польоти фіксуються останні кілька днів. Це, цілком імовірно, може вказувати на підготовку до масованої атаки.

Не забуваймо й про підводні носії крилатих ракет, залп яких складає 12 "Калібрів", а також про надводні судна, які мають до 40 "Калібрів". Тож, потрібно бути вкрай уважними найближчими днями.