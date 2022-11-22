"ЗСУ в стані готовності": у Міноборони оцінили загрози на кордоні з Білоруссю

Попри деокупацію південних регіонів та наступу ЗСУ на Сході, експерти досі припускають можливий повторний напад з боку Білорусі. Адже Лукашенко толерує дії Путіна і дозволяє кремлівському диктатору використовувати Білорусь як плацдарм для ракетних ударів по Україні.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що наразі на кордоні Білорусі з Україною знаходиться недостатня кількість ворожих сил для наступу. Але такий варіант може бути запасним для Росії, повідомляє 24 канал.

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Росія перекидає техніку до Білорусі

За словами Маляр, у Білорусі фіксують рух техніки та особового складу, який відбувається там із початку повномасштабної війни. Зараз частину техніки вороги перекидають до російського кордону, а іншу – до Білорусі.

Це війна. І Росія так само, як і ми, припускає всі можливі сценарії. Те, що це може бути запасним варіантом, планом "Б" або "В" – це можливо,

– сказала посадовиця.

Проте, за її словами, на кордоні накопичено недостатньо сил, щоб зараз сталося вторгнення. Водночас не можна і заперечувати цю ймовірність. Тому, як зазначила Маляр, наші Збройні сили у стані готовності.

Загроза нападу з Білорусі: думка експертів

Олексій Арестович вважає, що побоюватись білорусів не треба. Адже у нас підготовка до спротиву вторгненню триває повною мірою. Проводиться ланцюг командно-штабних навчань, інфраструктурне та інженерне облаштовування місцевості, створення угрупувань військ, відповідних резервів та інше.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко розповів, що сили спеціальних операцій виконають наказ самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка щодо вторгнення на територію України, якщо такий буде. Однак самостійно білоруська армія не піде – лише разом із російськими військами.

Політик Геннадій Гудков наголосив, що у "мріях Путіна" відкриття другого фронту зі сторони Білорусі. Він підкреслив, що кремлівський режим є терористичним та від нього можна очікувати чого завгодно.

У Білорусі на території білоруської Брестської області пройшли навчання підрозділів 2 мотострілецької дивізії 1 танкової армії збройних сил Росії. Проте військовослужбовці, призвані в ході мобілізації, мають низький рівень морально-психологічного стану, зокрема, через незадовільне забезпечення.

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