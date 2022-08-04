В МВС розповіли, чи є загроза перетину кордону білоруськими військами
білоруська армія продовжує військові навчання біля українських кордонів. Проте зараз ймовірність нападу білорусі на Україну дуже невелика.
Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. 4 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь проводять перевірку бойової готовності.
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Також білоруси посилюють охорону ділянки білорусько-українського кордону у Брестській та Гомельській областях.
Яка ймовірність нападу білорусі
Радник голови МВС вважає, що білорусь не готова до того, аби вступити у війну проти України.
Зараз вторгнення з Півночі України і взагалі вступ білорусі у війну є надзвичайно малоймовірним,
– наголосив Смірнов.
За його словами, на рішення лукашенка впливає сукупність різних факторів – кількість особового складу, мотивація військових та наявність озброєння.
Чому вагається лукашенко
Як зазначив Смірнов, білоруський диктатор продовжує балансувати на межі.
лукашенко прекрасно розуміє всі наслідки вступу у цю війну. Він також розуміє, що не може сказати однозначно ствердне "ні",
– зазначив радник голови МВС.
Він додав, що самопроголошений президент білорусі "перебуває у полоні російської федерації", тому не може остаточно відмовити путіну.
Навіщо білорусам навчання у росії
4 серпня міністерство оборони білорусі повідомило про участь у стратегічних командно-штабних навчаннях "Схід-2022" на території росії. Наприкінці серпня на Далекий Схід вирушать 250 білоруських військових.
Смірнов не виключає, що росія може спробувати таким чином залучити білорусів до війни проти України.
Чи є така ймовірність? Так, вона залишається. Вони (білоруські військові – 24 канал) можуть переходити до складу і під командування генштабу росії,
– припустив він.
Водночас радник голови МВС наголосив, що 250 солдатів, які вирушать на навчання до росії, – це достатньо маленька кількість, аби стверджувати про загрози вступу армії білорусі у війну з Україною.
Загроза наступу з боку білорусі: останні новини
- У Рівненській області розробили й затвердили план евакуації цивільного населення. Він розрахований на випадок найгіршого сценарію – вторгнення ворога з боку білорусі.
- Як повідомили у Генштабі ЗСУ, росія продовжує використовувати територію країни для того, щоб перекинути з білорусі своїх диверсантів в Україну.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо білоруська армія зайде на територію України, то ми розірвемо з цією державою дипломатичні зв'язки. Адже білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, і шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається.