Чи є загроза вторгнення Росії у Молдову: у США дали відповідь

На тлі повномасштабної війни в Україні Молдова висловлює побоювання щодо безпеки своїх кордонів. У США відповіли, чи надаватимуть Молдові військову допомогу у разі війни з Росією.

Посол США у Молдові Кент Логсдон запевнив, що Сполучені Штати від початку повномасштабної війни в Україні стежать за розвитком ситуації. Логсдон запевняє, що зараз немає жодних ознак того, що Росія може напасти на Молдову.

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Чи отримає Молдова військову допомогу від США

Логсдон сказав, що зараз партнери допомагають зміцнити молдовську армію та надати необхідне військове спорядження.

За ​​словами посла, НАТО та США уважно стежать за розвитком подій в Україні. Логсдон зазначив, що США розуміють, як важливо для Молдови відчувати підтримку партнерів у разі загрози нападу на республіку. І зараз партнери намагаються допомогти реформувати молдавську армію.

Логсдон підкреслив, що США протягом багатьох років підтримували Молдову у військовій сфері, надаючи обладнання та допомогу військових інструкторів.

США, ЄС та інші партнери – ми всі збільшили допомогу Молдові, особливо у військовій сфері. І ми знаємо, що для Молдови це зараз дуже важливо,

– сказав посол.

Щодо надання озброєння, Логсдон зазначив, що США готові розглянути запити молдавської влади щодо надання військової техніки. Але поки що таких обговорень не було.

На території Молдови впала російська ракета: що відомо

31 жовтня, під час ранкового обстрілу України на територію Молдови впала російська ракета. Її збили українські сили ППО. У Міноборони Молдови повідомили, що їхні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору країни ракетою, яку збила українська ППО.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував падіння російської ракети на території Молдови. Він заявив, що країна-агресорка веде криваву війну не лише проти України, але й проти всієї Європи.

Після інциденту Молдова оголосила персоною нон грата посла Росії в Кишиневі. Дипломата Олега Васнєцова висилають з країни.

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