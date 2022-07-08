білорусь знову продовжила військові навчання
Джерело:"Беларускі Гаюн"
На території білорусі самопроголошений президент олександр лукашенко продовжив військові навчання. Перед цим неодноразово говорили про загрозу нападу зі сторони підконтрольної путіну країни.
Відповідну інформацію оприлюднили білоруські ЗМІ. Про це стало відомо 7 липня.
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білорусь продовжує військові навчання
Навчання збройних сил у білорусі продовжено щонайменше до 16 липня. Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах,
– мовиться у повідомленні.
Попри тривалі навчання на полігонах, за даними ЗМІ, білоруська армія не готова до наступальних операцій.
Напад з білорусі був підступним
Варто пригадати, що російські війська вдосвіта 24 лютого напали на Україну, зайшовши з території білорусі. Обстріли нашої держави звідти також тривають регулярно.
На превеликий жаль, те, що відбулося з боку білорусі, для нас – і ми цього не приховуємо – було підступно,
– розповів Олексій Данілов.
В інтерв'ю "Апострофу" секретар Ради національної безпеки й оборони України розповів, що Україна вважала, що такого розвитку не буде.
"Ми очікували трошечки інший сценарій. Проте наразі ми маємо таку ситуацію", – згадав Данілов.
Загроза нападу зі сторони білорусі: коротко
- Останнім часом ширяться чутки про ймовірний напад білоруського війська на Україну. В Міноборони України 5 липня заявили, що у росії може бути декілька сценаріїв: "Вони самі не впевнені, що робитимуть завтра чи післязавтра, оскільки орієнтуються за ситуацією, і обирають із цих сценаріїв найбільш ефективний саме у певний момент".
- У цей же день в Генштабі ЗСУ заявили, що загроза обстрілів із білорусі зберігається. Там вже перевіряють системи управління й оповіщення.
- Українська розвідка запевнила, що не спостерігає підготовки угруповань противника у білорусі до наступальних дій. Проте заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що є інші маркери, які можуть свідчити про те, що білорусь може розглядатися як один зі сценаріїв нашого ворога.
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