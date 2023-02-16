Загроза вторгнення з Білорусі: Лукашенко відповів, чи планує вводити війська в Україну

У медіапросторі все частіше обговорюють, чи можливе нове вторгнення ворога з Білорусі. Лукашенко відповів, чи планує вводити свої війська до нашої держави.

Про це самопроголошений президент розповів на пресконференції, з посиланням на білоруські ЗМІ інформує 24 Канал.

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Зауважимо, прихвостень Путіна знову цинічно заговорив про нібито якісь загрози для Білорусі з боку України ще перед початком російського вторгнення. Втім, цього разу про карту вже не згадував.

Диктатор підкреслив, що Росія та Білорусь є союзниками. Зокрема, мають спільне військове угруповання. Водночас Лукашенко намагався запевнити, що начебто Росія ніколи не просила, щоб Білорусь почала війну проти України.

Самопроголошений президент також заявив, що нібито не планує вводити свої війська до нашої держави.

Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не здійсните агресію на територію Білорусі,

– цинічно сказав Лукашенко.

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