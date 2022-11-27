Військовий потенціал усієї армії Білорусі – це тероборона Київської області, – аналітик

Американський інститут Лансінга повідомляє, що Владімір Путін має намір ліквідувати Алєксандра Лукашенка. Кремлівському диктатору потрібно захопити контроль над Білоруссю і дати наказ війську вступити у війну проти України.

Втім, серйозної загрози білоруська армія не становить. Про це 24 каналу сказав військовий експерт та аналітик Андрій Харук.

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Яким є потенціал білоруської армії

"З точки зору військової потуги Білорусь для Росії – як Італія для Німеччини в роки Другої світової війни. Як казав Гітлер: "Італія коштуватиме мені десяти дивізій. Якщо вона буде союзником, щоб захищати, якщо ворогом – щоб перемогти", – зауважив Харук.

Білорусь має дуже невелику армію:

4 – 5 бригад в сухопутних військах;

кілька бригад сил спеціального призначення, куди входять повітряно-десантні війська;

неповні два полки бойової авіації;

трохи протиповітряної оборони.

Ба більше, арсенали білоруської армії за останні декілька місяців достатньо виснажені постачанням Росії. Усі ми пам'ятаємо ці ешелони з танками й боєприпасами, які Росія викачувала з Білорусі з метою компенсації своїх втрат.

Військовий аналітик припускає, що цими поставками Лукашенко хотів відкупитися від участі в бойових діях проти України. Тепер він зможе цілком резонно заявити: "А чим я маю воювати? Я віддав вам усе".

Я оцінюю військовий потенціал Білорусі на рівні територіальної оборони Київської області. Можливо, це перебільшення. Та наші Сили оборони готуються до потенційного вторгнення Білорусі вже не перший місяць,

– наголошує Харук.

Він додає, що від Київської області до Волинської області кордони України й Білорусії пов'язують лише 8 доріг з твердим покриттям, які відносно легко блокувати.

"На мою думку, єдина функція білоруської армії у цій війні – змушувати Україну тримати частину сил на північному кордоні. Якихось серйозних бойових дій вона здійснювати не може", – запевняє аналітик.

Ба більше, Росія, фактично, немає чим підкріпити білоруську армію. Харук акцентує, що у набагато сприятливішій для Росії ситуації станом на квітень вона змушена була відвести свої війська з півночі України, тому що не могла більше проводити там операції.

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