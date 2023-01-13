Навіщо Путіну російські війська у Білорусі і чи оголосить диктатор новий наступ на Україну

Росія продовжує зосереджувати свої сили у Білорусі. У четвер, 12 січня, до Білорусі прибула комісія міноборони країни-агресорки, аби перевірити там свої війська.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, не можна відкидати можливість нового наступу на Україну з півночі.

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Водночас станом на сьогодні на Білоруському напрямку немає ознак того, що нове вторгнення станеться найближчим часом.

Поки що не видно зосередження великої кількості російських військ на території Білорусі. Але річ у тому, що ситуація може змінитися. За 2 – 3 тижні там може з'явитися більша кількість мобілізованих та російської техніки,

– сказав військовий оглядач.

За словами Мусієнка, Україна розуміє загрозу і готується до можливих атак ворога з Білоруського напрямку. Адже якщо зараз у Білорусі немає концентрації російських військ, достатньої для наступу, загроза нікуди не зникає.

Владімір Путін одержимий війною

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень, багато диктаторів, які перебували в стані війни і були нею одержимі, досить часто робили ірраціональні речі. Зокрема, наступали з тих напрямків, де, здавалося б, це робити взагалі безглуздо.

Путін – абсолютно такий диктатор. Він одержимий агресією, війною та ненавистю до України. Він просто бачить цю ціль перед собою. Тому не можна виключати, що він віддасть безглуздий наказ і спробує атакувати з Білоруського напрямку,

– зазначив Мусієнко.

Він додав, що російський диктатор, а також його білоруський колега Алєксандр Лукашенко своїми маневрами намагаються тримати у напрузі не лише Україну.

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Росія використовує майданчик у Білорусі, аби погрожувати не лише Україні

Військовий оглядач нагадав, що з 16 січня у Білорусі почнуться авіаційні навчання, які будуть відбуватися також у районі Бреста – близько до кордону з Польщею.

Не треба забувати, що Путін, окрім знищення української державності, також хоче прямих переговорів зі США та європейськими країнами про долю Центральної та Східної Європи. Росія розглядала ці території як зону своїх інтересів і веде боротьбу за це,

– сказав Мусієнко.

Він додав, що недарма президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентами Литви та Польщі 11 січня у Львові. На думку Мусієнка, ця зустріч продемонструвала, що потенційні загрози від "дій божевільного диктатора" існують не тільки для України, а так само торкаються країн НАТО, зокрема Польщі та Литви.

"Росія зберігатиме майданчик у Білорусі для того, аби тиснути не лише на Україну, а й на Польщу та Литву. Так буде до того часу, доки білоруський народ не повстане і не змінить ситуацію", – сказав військовий оглядач.

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