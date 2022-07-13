білорусь хоче оточити позиції ЗСУ на прикордонні: у Прикарпатській ОДА звернулись до населення

Останнім часом у мережі поширюють чутки щодо ймовірного наступу білорусі в Україну. Тож в Івано-Франківській ОДА назвали усі ризики та прокоментували ситуацію на фронті.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, що ворог навмисно хоче залякати цивільне населення, тож потрібно довіряти лише офіційній та перевіреній інформації.

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Яка ситуація на білорусько-українському кордоні

Наразі білорусь проводить розвідку у прикордонних українських регіонах, щоб встановити усю необхідну для свого війська інформацію. Проте найближчим часом наступу точно не буде, адже наступальних формувань там поки що немає. Проте зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з боку білорусі.

На сьогодні, за даними Генштабу та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, з боку білорусі ведуться розвідка з метою уточнення позицій та характеру діяльності наших військ у прикордонних районах. Однак наразі наступальних формувань на території білорусі не зафіксовано,

– розповіла Онищук.

Тож вона закликала мешканців області довіряти інформації тільки з перевірених джерел, не розповсюджувати російські вкиди чи чиїсь домисли та вигадки.

Ніде не поширюйте місця дислокації наших військ

Також очільниця Івано-Франківської ОДА нагадала нікому не повідомляти у соцмережі чи в особистому спілкуванні про місця розташування наших військових, об'єктів життєзабезпечення та масового скупчення людей.

Така, на ваш погляд, звичайна інформація може коштувати комусь життя. Будьмо пильними й реагуймо на сигнали повітряної тривоги. Ми вистоїмо. Україна переможе,

– сказала вона.

До слова, нещодавно білоруський прикордонник незаконно, під обстрілами, перетнув кордон зі сторони Волині. Його швидко затримали. Виявилось, що він порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти російських окупантів. За його словами, він є білоруським прикордонником з брестської прикордонної групи і перетинав кордон не один.

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