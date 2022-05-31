Загроза наступу окупантів на Запоріжжі: експерт пояснив, чому Росія не матиме успіхів

У окупантів нова, дещо "обрізана мета" – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Раніше вони намагалися захопити Київ та контролювати північ – зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію.

Про це із 24 каналом поділився військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що на тих ділянках, які раніше були під вогнем окупантів – тривають контрнаступальні дії ЗСУ.

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Йдеться про північ Харківської та Херсонської областей. Зараз ми не тільки блокуємо окупаційні війська на цих напрямках, а й активно повертаємо цю територію, зазначає експерт.

Загроза наступу у напрямку Запоріжжя справді є, адже ми спостерігали, як окупанти перекидали певну кількість зброї до Мелітополя. Очевидно, що такі дії спрямовані на те, щоб проводити певні наступальні дії,

– пояснює Коваленко.

Що відомо про техніку, яку окупанти відвели для наступу на Запоріжжя

Проте військовий експерт пояснює, що це за техніка – в першу чергу, вони перекинули гаубиці Д-20, які випустили у 1953 році. Також там були помічені танки Т-62, всі ці види техніки раніше були зняті з консервації та радянського виробництва. За його словами, окупанти так само розконсервували певну кількість танків Т-72, тому, як ми бачимо – техніка далеко не найвищої якості.

Попри те, що ці зразки озброєння відверто застарілі, окупанти проводять її перекидання на запорізький напрям. Якщо російські загарбники зважаться йти у наступ на Запоріжжі, то він не буде масовим, а лише за окремим напрямками,

– додає Коваленко.

Ресурс, який вони планують використовувати для наступу, такий, що навіть шкода використовувати Javelin. Адже, каже експерт.

На його думку, якщо ми проаналізуємо оборонні можливості та фортифікаційні споруди Запоріжжя – казати про успіх наступу на цьому напрямку – не варто.

Контрнаступ на херсонщині та ситуація на південному напрямку

Збройні сили окупантів зазнають чималих втрат на Півдні, однак ситуація у регіоні залишається динамічною і напруженою.

Протягом 30 травня окупанти не мали успіху в просуванні, через що обстрілювали цивільне населення. У відповідь Збройні Сили України змогли знищити майже 80 російських військових, 8 танків та дві гаубиці.

Разом з тим, в ОК "Південь" повідомили, що 30 травня у Чорному морі перебував ворожий корабель, який переносив крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Також на острів Зміїний перейшов десантний катер "Дюгонь" та два десантні швидкісні катери "Раптор".

Повідомлялося, що протягом 30 травня росіяни тричі били по Миколаївщині далекобійною ствольною артилерією "Піон" та реактивною системою залпового вогню "Ураган". Вночі під вогнем військ Росії опинився Очаків та інші населені пункти Миколаївської області.

30 травня у Генштабі ЗСУ інформували, що контрнаступ наших героїв на Півдні проходить вдало. Ворог зазнає втрат і відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області.

Детально про ймовірний наступ на Запоріжжя: дивіться відео із Олександром Коваленком