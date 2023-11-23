Україна суттєво посилила оборону північного кордону з Росією
Україна значно посилила оборону північного кордону з Росією. Наші захисники створили там системи інженерних загороджень, а також протитанкові та протипіхотні мінні поля.
Обстановка на північному кордоні зовсім відрізняється від тієї, яка була у 2022 році. Про це в ефірі новинного телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх, пише 24 Канал.
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Україна врахувала помилки
Юрій Повх розповів, що Україна врахувала уроки історії та українсько-російської війни, тож північний кордон надійно захищений.
Війська контролюють державний кордон, визначені сили та засоби захищають та стоять на найбільш загрозливих напрямках. Уроки історії та українсько-російської війни враховані, ворогові підготували "сюрпризи",
– сказав Повх.
Яка ситуація на північному кордоні з Білоруссю
- У Держприкордонслужбі розповіли, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі зараз є низькою, однак прикордонники повинні бути готовими до будь-яких сценаріїв.
- Наразі захисники північного кордону постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій.
- Натомість пункти пропуску з Білоруссю не працюють – все заміновано.
- Раніше у ДПСУ повідомили, що найбільше російських диверсантів прикордонники фіксують на кордоні України з Росією, а саме у Сумській області. Рідше – на кордоні Харківської та Чернігівської областей.