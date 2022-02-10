Перекриття Росією моря: Данілов розповів, про що говоритимуть на РНБО

На виїзному засіданні Ради національної безпеки та оборони 11 лютого розглянуть ризики для морського судноплавства України. Їх може спричинити блокада Росією частини акваторії Чорного та Азовського морів.

Росія має намір перекрити частину акваторії моря та Керченської протоки. Привід – проведення військо-морських навчань. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Питання щодо цих ризиків президент Володимир Зеленський визначив як невідкладне.

Росія заблокує шляхи до українських портів

Через блокування акваторій будуть також заблоковані морські шляхи до українських портів. Все тому, що Росія, мовляв, проводить "планові артилерійські навчання". Про це попередили в Адміністрації морських портів України.

Маршрути для більшості торгових суден обмежать. Рух буде можливий лише в обхід ділянок проведення навчань, оскільки жодних коридорів не передбачили.

У Міністерстві закордонних справ України вже висловили рішучий протест на такі дії Москви.

Що відомо про засідання РНБО

РНБО 11 лютого збереться на виїзне засідання в Харкові.

Його вирішили провести в області, яка є прикордонною з Росією.

Крім перекриття моря, обговорюватимуть й питання формування сил територіальної оборони.

Однак весь порядок денний наразі невідомий.

Як пройшло попереднє засідання РНБО

Перше засідання у 2022 році РНБО провела 24 січня. Воно відбулось на тлі інформації про ймовірний напад Росії.

Тоді Данілов наголосив, що ситуація – під контролем, а Збройні сили України у разі потреби готові дати відсіч ворогу. Ба більше, політик додав, РНБО не бачить підстав для повномасштабного вторгнення.

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