Кремль уже не перший місяць готує плани окупації Молдови: які дискусії виникли в Кишиневі

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія хоче влаштувати у державі переворот. Кремль уже давно має намір окупувати країну. Через це Санду пропонує розширити повноваження молдовської спецслужби.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач RISE Moldova Володимир Тхорик. За його словами, пропозиція президентки викликала численні дискусії у Молдові.

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Російська армія без проблем може потрапити у Молдову

Тхорик зауважив, що наразі інформація про можливих учасників перевороту засекречена, ведеться слідство. Він підкреслив, що зараз на території Молдови перебуває приблизно дві тисячі ймовірних диверсантів.

"Це російська армія, яка розміщена у Придністров’ї. Жителів Молдови вербують у російську армію без згоди Кишинева. У Придністров’ї вже є підготовлені угрупування військових, які можуть в’їжджати на територію правобережної Молдови без контролю, бо Молдова визнає Придністров’я своєю територією", – сказав він.

Журналіст пригадав, що осінню 2022 року було розслідування про плани Росії окупувати Молдову. У ньому куратори Молдови з ФСБ розповіли, що в один зі сценаріїв входили насильницька зміна влади в державі та збройний переворот.

Плани окупації Молдови виношуються Кремлем не перший місяць, а, може, й не перший рік. Плани, які ми перехопили й опублікували, датовані липнем 2022 року. Після того, як Росія почала бомбити українські міста у лютому 2022 року, очікувати можна будь-чого,

– зазначив Тхорик.

Розслідувач додав, що в Молдові усі готуються до будь-яких дій країни-агресорки, бо після початку повномасштабного вторгнення в Україну жоден російський сценарій нікого не здивує.

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Санду хоче збільшити повноваження спецслужби

Володимир Тхорик звернув увагу, що під час брифінгу президентка Санду виступила на тему державного перевороту та пішла, не відповідаючи на питання журналістів.

Журналіст відзначив, що у виступі Майя Санду наголошувала на необхідності розширити повноваження Служби інформації та безпеки Молдови. Як стверджує Тхорик, це викликало стурбованість в експертних колах.

"Розв’язування рук спецслужбі – це можливість, якщо зміниться влада і прийдуть проросійські сили, використовувати спецслужбу як політичну биту проти опонентів. Зараз проходять дискусії навколо можливого збільшення повноважень молдовської спецслужби на фоні загрози зі сторони Росі", – переконаний він.

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