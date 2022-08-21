росія закриває повітряний простір у прикордонних областях напередодні Дня Незалежності

Напередодні Дня Незалежності росія вирішила закрити повітряний простір в прикордонних з Україною областях. Такі заходи окупанти впроваджують на період з 22 по 25 серпня.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ. Окупанти закривають небо в 3 областях.

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У яких областях росія закриває повітряний простір

З 22 по 25 серпня росія закриває повітряний простір у Воронезькій, Бєлгородській та Липецькій областях. Такі дії окупантів можна пов'язувати з підготовкою провокацій.

Крім того, на Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів у районах Брянської та Курської областей.

Що готують окупанти на День Незалежності

Загроза обстрілів та ворожих атак існує щодня від початку повномасштабного вторгнення, однак існує ймовірність особливої активізації росіян у період визначної для України дати – 31-ої річниці проголошення Незалежності.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький попередив українців про вищі ризики ракетних ударів окупантів 23 – 25 серпня. На тлі цього громадян закликають реагувати на всі сигнали повітряної тривоги.

Крім того, за даними Оперативного командування "Південь", росія збільшує кількість носіїв крилатих ракет "Калібр" в акваторії Чорного моря. Зараз там перебувають 5 носіїв, на яких близько 30 ракет, готових до запуску. Варто відзначити, що напередодні з'являлася інформація про нарощування ракетних комплексів у білорусі на кордоні з Україною.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк коментуючи загрози посилених атак 24 серпня зазначив, що Київ є однією з цілей окупантів. За даними "Української правди", працівникам урядового кварталу порекомендували наступного тижня працювати дистанційно, якщо це можливо.

Крім того, росіяни готують показове "судилище" над захисниками "Азовсталі" у Маріупольській філармонії. Для цього в будівлі споруджують клітки. За одним із можливих сценаріїв росіян, вони можуть завдати по приміщенню, де відбуватиметься "судилище", точкового ракетного удару та звинуватити в цьому Україну.

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