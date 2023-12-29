Загроза пусків ракет: у більшості областей України повітряна тривога
29 грудня 2023, 14:50Читать новость на русском
У більшості областей України 29 грудня знову пролунала повітряна тривога. Вона пов'язана з загрозою пусків російських ракет.
Повітряні сили також попереджали про пуски ракет в Україну. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Що відомо про повітряну тривогуЗверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
15:01 Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України:
- Житомирська;
- Вінницька;
- Київська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Сумська;
- Чернігівська;
- Полтавська;
- Харківська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Донецька;
- Луганська;
- місто Київ;
- АР Крим.