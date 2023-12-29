Загроза пусків ракет: у більшості областей України повітряна тривога

У більшості областей України 29 грудня знову пролунала повітряна тривога. Вона пов'язана з загрозою пусків російських ракет.

Повітряні сили також попереджали про пуски ракет в Україну. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі У телеграм-каналі monitor зазначили , що попередньо повітряний простір чистий. Однак загроза залишається до кінця відбою повітряної тривоги.

15:01 Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України:

Житомирська;

Вінницька;

Київська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Херсонська;

Сумська;

Чернігівська;

Полтавська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Донецька;

Луганська;

місто Київ;

АР Крим.



Повітряна тривога в Україні 29 грудня / Скриншот 24 Каналу

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