Загроза пусків ракет: у більшості областей України повітряна тривога

29 грудня 2023, 14:50
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У більшості областей України 29 грудня знову пролунала повітряна тривога. Вона пов'язана з загрозою пусків російських ракет.

Повітряні сили також попереджали про пуски ракет в Україну. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
 
15:02 У телеграм-каналі monitor зазначили, що попередньо повітряний простір чистий. Однак загроза залишається до кінця відбою повітряної тривоги.

15:01 Наразі повітряна тривога лунає в таких областях України:

  • Житомирська;
  • Вінницька;
  • Київська;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Сумська;
  • Чернігівська;
  • Полтавська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • місто Київ;
  • АР Крим.


Повітряна тривога в Україні 29 грудня / Скриншот 24 Каналу

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Автор: Владислав Кравцов