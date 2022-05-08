Загроза ракетних ударів по Одещині висока, – Братчук

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що загроза того, що росіяни можуть завдавати ракетних ударів по Одеській області, залишається високою.

Тож він закликав місцевих жителів не нехтувати повітряною тривогою, бути уважними й обережними й не вестися на провокації ворога.

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Загрози ракетного обстрілу – високі

Ворог постійно намагається загрожувати ракетними ударами й використовує повітряну розвідку. Сигнали тривоги лунають вже понад добу.

Також у Придністров'ї росіяни проводять перегрупування та різноманітні маневри, щоб відвертати увагу від тих подій, які відбувається на східному фронті. При цьому Росія загрожує завдаванням ракетних ударів з акваторії Чорного моря. Тож ОВА Одеської області закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Не нехтуйте правилами безпеки і йдіть в укриття, коли чуєте сигнали повітряної тривоги. Ми знаємо і розуміємо, що всі ці дні ворог буде і надалі загрожувати нам нанесенням ракетних ударів,

– наголосив Сергій Братчук.

Також він закликав не нехтувати правилами поведінки під час подовженої комендантської години, яка стартує 8 травня о 22:00.

Не ведіться на можливі провокації ворога й дотримуйтесь інформаційної гігієни,

– додав речник ОВА.

Ситуація в Одеській області:

Ніч в Одесі та Одеській області минула неспокійно. Повітряні тривоги лунали майже всю ніч.

Загалом впродовж минулої доби, 7 травня, росіяни пустили на Одещину 10 крилатих ракет. 4 з них окупанти випустили по області, решта 6 ракет прилетіли у місто.

2 ворожими ракетами ворог завдав удару по Одеському аеропорту.

Ще 4 ворожі ракети влучили у меблеве підприємство. Ударна хвиля та уламки будівлі пошкодили багатоповерхівки, які розташовані поряд.

Стало відомо, що російські окупанти завдали ракетного удару по місто з використанням стратегічної авіації.

На щастя, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає. Військові вважають, що мета обстрілів мирних міст – не лише пошкодження цивільної інфраструктури, а й психологічний тиск на населення, щоб воно не могло ефективно забезпечувати тили своїй армії.

Під час обстрілу міста російські хакери намагалися атакувати сайт Одеської міської ради.

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